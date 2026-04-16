Την προσεχή Τετάρτη οι άρσεις ασυλίας των «13» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, μετά τις δικογραφίες που διαβίβασε στη Βουλή η ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αιτήσεις άρσης της βουλευτικής ασυλίας αφορούν τους «γαλάζιους» Κώστα Καραμανλή, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Σκρέκα, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Πότε θα συνεδριάσει η Ολομέλεια

Όπως ανακοινώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, η συνεδρίαση της Ολομέλειας ορίστηκε για τις 12.00. Όσοι από τους «13» το επιθυμούν θα λάβουν τον λόγο από βήματος ενώ υπενθυμίζεται πως και οι 11 βουλευτές της πρώτης δικογραφίας ζήτησαν να αρθεί η βουλευτική τους ασυλία. Το ίδιο αναμένεται να πράξουν εξάλλου και οι Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου κατά τη νέα συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας το μεσημέρι της Δευτέρας.