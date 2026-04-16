Πολιτική ΟΠΕΚΕΠΕ Βουλευτές Άρση Ασυλίας

Την προσεχή Τετάρτη οι άρσεις ασυλίας των «13» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως ανακοινώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, η συνεδρίαση της Ολομέλειας ορίστηκε για τις 12.00.

Eurokinissi
Eurokinissi
Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

Την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, μετά τις δικογραφίες που διαβίβασε στη Βουλή η ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αιτήσεις άρσης της βουλευτικής ασυλίας αφορούν τους «γαλάζιους» Κώστα Καραμανλή, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Σκρέκα, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Πότε θα συνεδριάσει η Ολομέλεια

Όπως ανακοινώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, η συνεδρίαση της Ολομέλειας ορίστηκε για τις 12.00. Όσοι από τους «13» το επιθυμούν θα λάβουν τον λόγο από βήματος ενώ υπενθυμίζεται πως και οι 11 βουλευτές της πρώτης δικογραφίας ζήτησαν να αρθεί η βουλευτική τους ασυλία. Το ίδιο αναμένεται να πράξουν εξάλλου και οι Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου κατά τη νέα συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας το μεσημέρι της Δευτέρας.

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική ΟΠΕΚΕΠΕ Βουλευτές Άρση Ασυλίας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader