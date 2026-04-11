Την Τρίτη δικάζεται η εγγονή του γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά

Παραπομπή για να δικαστεί την ερχόμενη Τρίτη, 14 Απριλίου, πήρε η εγγονή πασίγνωστου πολιτικού, που δεν βρίσκεται στη ζωή, η οποία συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών.

Ταυτόχρονα, ήρθη η κράτησή της. Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής 10/04, η 26χρονη συνελήφθη μαζί με τον φίλο της στη Βασιλίσσης Σοφίας, έπειτα από έλεγχο των αστυνομικών αρχών.

Το χρονικό της σύλληψης της εγγονής του πασίγνωστου πολιτικού και του φίλου της

Όλα έγιναν στις 01:45, όταν κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του 29χρονου ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα αβολίδωτο φυσίγγιο και 0,9 γραμμάρια κάνναβης.

Όσον αφορά την νεαρή εγγονή του πολιτικού, επί χρόνια υπουργού που δεν βρίσκεται στη ζωή, βρέθηκαν στην κατοχή της 3,11 γραμμάρια κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.