«Την τύλιξα σε σακούλες - Θόλωσα όταν είπε δεν είναι παιδί μου», είπε ο 42χρονος γυναικοκτόνος

Με την απολογία του 42χρονου που κατηγορείται που σκότωσε τη γυναίκα του με σφυρί το Νοέμβριο του 2024 στο διαμέρισμα τους στους Αμπελοκήπους και στη συνέχεια την έκρυψε στο πατάρι, συνεχίζεται η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

«Θόλωσα όταν μου είπε ότι θα πάρει το παιδί και θα φύγει. Την αγαπούσα παραπάνω από τη ζωή μου. Εκείνη τη στιγμή όμως βγήκα εκτός εαυτού» υποστήριξε ο κατηγορούμενος, περιγράφοντας πώς την χτύπησε με το σφυρί και την έπνιξε με ένα καλώδιο.

«Μου είπε ότι ο μικρός δεν ήταν δικό μου παιδί. Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου. Μόνο για αυτό. Τίποτα άλλο δεν με ένοιαζε» ανέφερε.

«Δεν μπορούσα να την αφήσω στη ντουλάπα, να δούνε το πτώμα τα παιδιά να τρομάξουνε. Την τύλιξα με δύο μαύρες σακούλες και την ανέβασα πάνω στο πατάρι. Σκεφτόμουν να βρω ένα τρόπο να το πω στα παιδιά και μετά να παραδοθώ. Αλλά δεν μπορούσα, είπα ότι έφυγε...» ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγος του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Ο διάλογος του Προέδρου με τον κατηγορούμενο

Πρόεδρος: Αν είχε σχέση, δεν σκεφτήκατε να χωρίσετε;



Κατηγορούμενος: Όχι. Δεν ήθελα ποτέ τα παιδιά μου να βιώσουν το χωρισμό. Της είχα πει: «Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις, η αγάπη μου για εσένα δεν θα αλλάξει».



Σύνεδρος: Τι κάνατε αμέσως μετά;



Κατηγορούμενος: Πήρα μια σάκουλα και την έβαλα στο κεφάλι για να μην αφήσει σημάδι, για να μην τρομάξουν τα παιδιά από το αίμα. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα… την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά.



Πρόεδρος: Ακούω για σφυρί, λινάτσα.. πως τα είχατε αυτά στο διαμέρισμα;



Κατηγορούμενος: Εγώ είμαι της οικοδομής και τα έχω. Τη λινάτσα την είχα για να τη βάλω στο μπαλκόνι.



Πρόεδρος: Δεν σκεφτήκατε να καλέσετε ασθενοφόρο, μήπως και ήταν ζωντανή;



Κατηγορούμενος: Την έβαλα στην ντουλάπα. Σηκώθηκα το πρωί πήγα τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ήμουν καλά…



Πρόεδρος: Γιατί να μπείτε στη διαδικασία να την ανεβάσετε στο πατάρι, αν ήταν να το πείτε; Την πήρατε, την τυλίξατε, την κουβαλήσατε, την βάλατε στο πατάρι….



Κατηγορούμενος: Δεν ήμουν φυσιολογικός. Την έβαλα πάνω στο πατάρι. Πήρα δύο σακούλες μαύρες σκουπιδιών, την τύλιξα και με ένα περιτύλιγμα και με πολύ δυσκολία την έβαλα πάνω. Έμεινα στο σπίτι. Το απόγευμα στις 5.00 ήρθαν τα αδέλφια μου με τις γυναίκες τους.



Πρόεδρος: Αφού λέτε ότι θέλατε χρόνο για το πείτε γιατί ήταν τόσο καλά τυλιγμένο; 8 στρώσεις σακούλες στο σώμα συν δύο στρώσεις στο κεφάλι είχατε βάλει..



Κατηγορούμενος: Δεν θυμάμαι… (…) Αν ήθελα να εξαφανιστώ μπορούσα. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να το κρύψω…

Η δίκη συνεχίζεται.