Τίνα Μεσσαροπούλου: «Αν αγαπάς τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι μαζί, το να του σταθείς είναι μονόδρομος»

Με αφορμή τη συγκλονιστική εξομολόγηση - κατάθεση ψυχής της Φανής Χαλκιά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Λούη Καραμάνου, η Τίνα Μεσσαροπούλου που βίωσε ανάλογη δοκιμασία όταν ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, υπέστη ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, μίλησε για το πόσο ταυτίστηκε με την Ολυμπιονίκη και τα όσα περνάει.

«Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, η περίπτωση του συζύγου της Φανής Χαλκιά είναι ανάλογη με του Γιώργου. Ανεύρυσμα στον εγκέφαλο με μια άλλη έκβαση προφανώς απ’ ό,τι καταλαβαίνω, γιατί 2,5 χρόνια δυσκολεύεται… Είναι σαν να ακούω ξανά μια ανάλογη περίπτωση και να τρελαίνομαι… Εκείνη του συμπαρίσταται και είναι δίπλα, αλλά είναι περισσότερο ο αγώνας που δίνει ο ίδιος. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να πάνε όλα καλύτερα, όσο πιο καλά γίνεται…», είπε στην εκπομπή «Happy day».

«Δεν είναι παράσημο που σου δίνει ο άλλος»

«Και επειδή ακούω συγχαρητήρια που ήσουν έτσι, που ήσουν αλλιώς, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μονόδρομος. Αν αγαπάς τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι μαζί, το να του σταθείς και να είσαι δίπλα, είναι επίσης μονόδρομος. Είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις για σένα και τα παιδιά σου, και τον άνθρωπό σου. Δεν είναι παράσημο που σου δίνει ο άλλος. Είναι το αυτονόητο. Αυτό που πρέπει να κάνεις γιατί αγαπάς τον άνθρωπό σου. Το κάνεις για σένα, για τα παιδιά σου, για εκείνον».