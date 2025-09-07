Ελλάδα Σύλληψη Τήνος Λιμενικό Σώμα Ενδοοικογενειακή Βία

Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του παιδιού του

Το περιστατικό σημειώθηκε στον εξωτερικό λιμένα της Τήνου.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στην Τήνο.

Συγκεκριμένα, ένας 42χρονος άσκησε βία σε βάρος του 4χρονου παιδιού του.

Συνελήφθη από το Λιμενικό

Για το εν λόγω περιστατικό που σημειώθηκε στον εξωτερικό λιμένα της Τήνου, στελέχη της Λιμενικής Αρχής του νησιού συνέλαβαν τον 42χρονο αλλοδαπό.

Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 3500/2006 «Περί ενδοοικογενειακής βίας».

Το Λιμεναρχείο Τήνου διενεργεί προανάκριση.

