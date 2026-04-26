Τήνος: Τραυματίστηκε βρέφος στον κατάπλου πλοίου - Έπεσε από το καρότσι στις εσωτερικές σκάλες

Τραυματισμό βρέφους κατά τον κατάπλου ταχύπλοου επιβατηγού - οχηματαγωγού στο λιμάνι της Τήνου διερευνούν οι αρχές, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε στις εσωτερικές σκάλες του πλοίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το μωρό έπεσε από το καρότσι την ώρα που μεταφερόταν, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ελαφρά στο κεφάλι. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση ανάμεσα στους επιβάτες, με το πλήρωμα να κινητοποιείται άμεσα.

Το βρέφος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Τήνου για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Τήνου, που διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος.