Τιρζεπατίδη ή σεμαγλουτίδη; Ποιο φάρμακο τύπου Ozempic οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους έχουν αλλάξει σημαντικά την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας τα τελευταία χρόνια. Για πολλούς ανθρώπους προσφέρουν αποτελέσματα που παλαιότερα θεωρούνταν δύσκολα χωρίς χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, ένα ερώτημα παραμένει ανοιχτό: ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς με τον ίδιο τρόπο;

Νέα μεγάλη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο PNAS Nexus επιχειρεί να δώσει απάντηση συγκρίνοντας δύο από τις πιο γνωστές θεραπείες, την τιρζεπατίδη και τη σεμαγλουτίδη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ασθενείς που έλαβαν τιρζεπατίδη έχασαν κατά μέσο όρο περισσότερο βάρος και μάλιστα το έχασαν πιο γρήγορα σε σύγκριση με όσους έλαβαν σεμαγλουτίδη. Παράλληλα, εμφάνισαν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που συνήθως σχετίζονται με το πεπτικό σύστημα.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται απλώς για μία σύγκριση «ποιο φάρμακο είναι καλύτερο». Το σημαντικό εύρημα είναι ότι οι άνθρωποι φαίνεται να αντιδρούν πολύ διαφορετικά στις ίδιες θεραπείες, κάτι που ενισχύει την ιδέα της πιο εξατομικευμένης αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.

Η σύγκριση χιλιάδων ασθενών σε πραγματικές συνθήκες

Για να φτάσουν στα συμπεράσματά τους, οι επιστήμονες ανέλυσαν ανώνυμα ιατρικά αρχεία από περισσότερους από 23 εκατομμύρια ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτούς εντόπισαν άτομα που λάμβαναν μία από τις δύο θεραπείες και δημιούργησαν δύο συγκρίσιμες ομάδες. Συνολικά εξετάστηκαν περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, με περίπου 10.300 ασθενείς σε κάθε ομάδα.

Οι ερευνητές προσπάθησαν να κάνουν όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική τη σύγκριση. Έτσι αντιστοίχισαν άτομα με παρόμοια χαρακτηριστικά όπως ηλικία, φύλο, αρχικό βάρος, δείκτη μάζας σώματος και παρουσία διαβήτη τύπου 2. Επιπλέον, χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ώστε να αναλύσουν τις σημειώσεις των γιατρών και να εντοπίσουν πιθανές παρενέργειες που συχνά δεν καταγράφονται συστηματικά.

Ποιο φάρμακο οδήγησε σε μεγαλύτερη και ταχύτερη απώλεια βάρους

Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά εντυπωσιακά. Μέσα σε διάστημα δύο ετών, όσοι έλαβαν τιρζεπατίδη έχασαν κατά μέσο όρο περίπου 14,7% του αρχικού σωματικού τους βάρους. Αντίθετα, όσοι έλαβαν σεμαγλουτίδη έχασαν περίπου 10,8%. Η διαφορά έγινε ακόμη πιο εμφανής, όταν οι ερευνητές εξέτασαν τα άτομα που πέτυχαν μεγαλύτερη απώλεια βάρους. Περίπου το 43% των ασθενών που χρησιμοποιούσαν τιρζεπατίδη κατάφερε να χάσει τουλάχιστον το 15% του βάρους του. Στην ομάδα της σεμαγλουτίδης το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 22%. Οι επιστήμονες παρατήρησαν, επίσης, ότι η απώλεια βάρους με την τιρζεπατίδη εξελισσόταν πιο γρήγορα ήδη από τους πρώτους μήνες της θεραπείας. Αντίθετα, η μείωση βάρους με τη σεμαγλουτίδη έτεινε να επιβραδύνεται νωρίτερα.

Παρότι αυτά τα στοιχεία μπορεί να φαίνονται ξεκάθαρα, η εικόνα αποδείχθηκε πιο σύνθετη όταν εξετάστηκαν οι επιμέρους ομάδες ασθενών. Δεν έχασαν όλοι σημαντικό βάρος. Ορισμένοι εμφάνισαν μέτρια αποτελέσματα, ενώ άλλοι είχαν πολύ μικρή αλλαγή ή ακόμη και επαναπρόσληψη μέρους του βάρους που είχαν χάσει.

Γιατί οι επιστήμονες μιλούν πλέον για πιο εξατομικευμένες θεραπείες

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την ανταπόκριση στη θεραπεία. Υπήρχαν άτομα με πολύ μεγάλη απώλεια βάρους, άτομα με μέτρια ανταπόκριση, άνθρωποι που έχασαν βάρος αργότερα και άλλοι που ανέκτησαν το βάρος μετά από αρχική βελτίωση. Αυτή η μεγάλη ποικιλία αποτελεσμάτων θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι μέσοι όροι συχνά κρύβουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ανθρώπων.

Η έρευνα εντόπισε και ορισμένα ενδιαφέροντα δημογραφικά μοτίβα. Οι γυναίκες εμφανίζονταν συχνότερα στις ομάδες με μεγαλύτερη απώλεια βάρους σε σχέση με τους άνδρες. Επιπλέον, λευκοί ασθενείς καταγράφονταν συχνότερα μεταξύ όσων είχαν καλύτερη ανταπόκριση, ενώ μαύροι και ισπανόφωνοι ασθενείς εκπροσωπούνταν περισσότερο στις ομάδες με περιορισμένη απώλεια βάρους. Οι επιστήμονες επισημαίνουν όμως ότι τα στοιχεία αυτά δεν σημαίνουν ότι η φυλή ή η εθνική καταγωγή καθορίζουν βιολογικά το αποτέλεσμα. Πιθανό ρόλο μπορεί να παίζουν πολλοί άλλοι παράγοντες όπως η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η συνέπεια στη λήψη του φαρμάκου, οικονομικές δυσκολίες ή άλλες διαφορές στον τρόπο ζωής.

Ένα ακόμη εύρημα που προκάλεσε ενδιαφέρον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η τιρζεπατίδη συνδέθηκε με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης συμπτωμάτων όπως ναυτία, εμετός, δυσκοιλιότητα, διάρροια, πονοκέφαλοι και κόπωση. Αυτό ίσως ακούγεται παράδοξο, επειδή συνήθως μεγαλύτερη απώλεια βάρους θα περίμενε κανείς να συνοδεύεται από περισσότερες ενοχλήσεις. Ωστόσο οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι διαφορές στον τρόπο δράσης των δύο φαρμάκων ίσως επηρεάζουν το πόσο καλά τα ανέχεται ο οργανισμός.

Τελικό συμπέρασμα

Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι πιθανότατα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας θα ακολουθείται στο μέλλον μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση. Εκτιμάται ότι οι γιατροί ίσως δεν θα επιλέγουν μόνο το πιο αποτελεσματικό φάρμακο συνολικά, αλλά το καταλληλότερο για κάθε συγκεκριμένο ασθενή.