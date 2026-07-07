Της έκοβε τα μαλλιά και πανηγύριζε: Σοκάρουν τα φρικτά βασανιστήρια στην 55χρονη Ρωσίδα στο Ηράκλειο

Σοκ συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεση των φρικτών βασανιστηρίων που υπέστη μία 55χρονη Ρωσίδα στο Ηράκλειο της Κρήτης από μία 42χρονη Ρουμάνα, κατά το διάστημα που οι δύο γυναίκες έμεναν στο ίδιο σπίτι τον περασμένο Ιούνιο, ενώ το θύμα φέρεται πως βρισκόταν σε μια κατάσταση αιχμαλωσίας.

Η υπόθεση πιθανώς θα έμενε στο σκοτάδι εάν δεν είχαν εντοπιστεί τυχαία τα βίντεο με τα όσα βίωσε η 55χρονη, τα οποία περιήλθαν στα χέρια της Αστυνομίας και είδαν το φως της δημοσιότητας προκαλώντας φρίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, η δικογραφία για την υπόθεση βρίσκεται ήδη στην Εισαγγελία Ηρακλείου, με τις ποινικές εξελίξεις να θεωρούνται θέμα χρόνου. Η δικογραφία διαβιβάστηκε από την περασμένη Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Ένας παρατεταμένος εφιάλτης

Έναν ζωντανό εφιάλτη φέρεται πως έζησε για 30 περίπου ημέρες η 55χρονη Ρωσίδα, η οποία «φιλοξενήθηκε» για ένα διάστημα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, το οποίο ανήκει σε 61χρονο Αλβανό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σουρέλη για τον FLASH, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μία 53χρονη Ρουμάνα -που δεν έχει σχέση με την υπόθεση- κατήγγειλε ότι στις 10 Ιουνίου η 42χρονη ομοεθνής της και φερόμενη δράστιδα, της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο.

Η 42χρονη φέρεται, ύστερα από πιέσεις, να παρέδωσε στην 53χρονη μια άλλη συσκευή κινητού. Στην κάρτα SIM, ωστόσο, υπήρχαν αποθηκευμένα τα βίντεο που είχε τραβήξει η δράστιδα από τα βασανιστήρια που έκανε στην 55χρονη. Η νέα κάτοχος του κινητού παρέδωσε το υλικό στην αστυνομία. Αμέσως σήμανε συναγερμός, με τις Αρχές να μην γνωρίζουν αρχικά ποιο ήταν το θύμα των βασανιστηρίων που καταγράφονταν στα βίντεο, εάν ήταν εν ζωή και πού βρισκόταν.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της παθούσας, με την έκδοση επείγοντος σήματος και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας. Τελικά, τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 55χρονη σε κατοικία στην οδό Ερωφίλης στο Ηράκλειο. Έφερε εμφανή τραύματα, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι στο κεφάλι της, είχαν απομείνει ελάχιστες τούφες μαλλιών.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου περιέγραψε όλα όσα βίωσε στα χέρια της 42χρονης Ρουμάνας. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεχόταν επανειλημμένα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ανέφερε ότι είχε δεθεί ακόμη και με καλώδιο. Όπως υποστήριξε, κατάφερε να διαφύγει σε κάποια στιγμή που η δράστιδα αποκοιμήθηκε.

Της έκοβε τα μαλλιά με μπαλτά και πανηγύριζε

Πράξεις ακραίας βίας δείχνουν τα βίντεο που εντοπίστηκαν στο επίμαχο κινητό τηλέφωνο. Σε αυτά φαίνεται η 42χρονη Ρουμάνα να επιτίθεται στην 55χρονη Ρωσίδα, χτυπώντας την με γροθιές και χαστούκια στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε ρόπαλο για να τη ξυλοκοπήσει.

Ηράκλειο Κρήτης: 55χρονη υπέστη άγρια κακοποίηση από 42χρονη με γροθιές, χαστούκια και χτυπήματα με ρόπαλο pic.twitter.com/OgmLhYSrga — Flash.gr (@flashgrofficial) July 6, 2026

Σε ένα από αυτά η 42χρονη φέρεται να χτυπά την 55χρονη με ρόπαλο μέχρι να αιμορραγήσει, ενώ σε άλλο η γυναίκα εμφανίζεται δεμένη στο πάτωμα, εμφανώς εξαντλημένη, προτού δεχτεί νέα επίθεση. Σε ένα από τα στιγμιότυπα της φρίκης, η δράστιδα φαίνεται να κόβει τα μαλλιά του θύματος με μπαλτά και στη συνέχεια να τα επιδεικνύει πανηγυρίζοντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασανιστήρια καταγράφηκαν στις 5 Ιουνίου μέσα στο σπίτι του 61χρονου Αλβανού, ο οποίος φέρεται να ήταν φίλος της 42χρονης. Ως κίνητρο εξετάζεται η ερωτική αντιζηλία.

Τόσο η 42χρονη Ρουμάνα όσο και ο 61χρονος Αλβανός τελούν υπό διοικητική κράτηση.