«Τη σκότωσε πισώπλατα»: Ο πατέρας της διασώστριας στον FLASH - Συνελήφθη και η σύντροφος του δράστη

Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται ο 41χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι ήταν σε αυτοάμυνα. Ωστόσο, εισαγγελική εντολής δόθηκε για τη σύλληψη και της συντρόφου του δράστη που αφαίρεσε τη ζωή της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Πατέρας διασώστριας: «Τη σκότωσε πισώπλατα»





Σε διαρκή επικοινωνία με τις Αρχές είναι και ο πατέρας της διασώστριας που έχασε τη μοναχοκόρη του. Όπως λέει στον FLASH, ήταν ένα πισώπλατο δολοφονικό χτύπημα. «Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Είναι ένας αλήτης, της έριξε τη μαχαιριά, πισώπλατα και σαν να μην έφτανε αυτό, την χτύπησε και με την καρέκλα. Ρωτήστε να μάθετε ποιος είναι αυτός και πώς τον αποκαλούν στην περιοχή μας», υποστηρίζει ο πατέρας της 42χρονης.



«Δεν υπήρχε οικονομική διαφορά»



Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ο πρώην σύζυγός της 42χρονης διασώστριας. Ο ίδιος μιλώντας στον Flash, εξηγεί πως η πρώην σύζυγός του γνώριζε τον 41χρονο δράστη και τη σύντροφό του και μάλιστα τα παιδιά τους έκαναν παρέα. «Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν ξέρω γιατί η πρώην σύζυγός μου πήγε από το σπίτι του 41χρονου. Με το ζευγάρι γνωρίζονταν πολύ καλά και εγώ τους γνωρίζω. Είχαμε φιλικές σχέσεις. Τα παιδιά μας έκαναν παρέα με τα παιδιά του 41χρονου γιατί η πρώην σύζυγός του είχε παντρευτεί έναν ξάδερφο της πρώην γυναίκας μου».



Ο πρώην σύζυγος του θύματος ξεκαθαρίζει πως ανάμεσα στην 42χρονη και το ζευγάρι δεν υπήρχε καμία οικονομική εκκρεμότητα. «Δεν ξέρω πραγματικά τους λόγους που την οδήγησαν στην πόρτα του 41χρονου. Δεν είχαν καμία οικονομική διαφορά και δεν ισχύει η πληροφορία που διακινήθηκε ότι της χρωστούσαν απλήρωτα ενοίκια. Η σύζυγός μου δεν είχε κάποια ιδιαίτερα μεγάλη περιουσία. Ήταν καλός άνθρωπος, της βοήθειας και της προσφοράς στους συνανθρώπους μας».





«Σκότωσαν το χαμογελαστό κορίτσι μας»





Σοκαρισμένη από το θάνατο της 42χρονης διασώστριας είναι και θεία της. Όπως εξηγεί, ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος και μια υπέροχη μητέρα. «Η ανηψιά μου είχε έρθει στη Σύρο για διακοπές με τα παιδιά της. Έχουμε σοκαριστεί, δεν το πιστεύουμε. Ήταν μοναχοκόρη και μοναχοπαίδι. Είναι τόσο λυπηρό να φεύγει έτσι μια μητέρα και μια γυναίκα που βοηθούσε όλο τον κόσμο», λέει η θεία της.



Μέχρι αυτή την ώρα, οι Αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, εξετάζοντας προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και αναμένοντας τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση και τα εγκληματολογικά εργαστήρια.