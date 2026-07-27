«Της φώναζε να ρίξει το παιδί»: Σοκάρουν μαρτυρίες για τον ξυλοδαρμό της 38χρονης στην Καλλιθέα

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης εγκύου από τον πρώην σύντροφό της στην Καλλιθέα, με την κοπέλα να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο και να χάνει το παιδί που κυοφορούσε.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 28χρονος φερόμενος δράστης επισκέφτηκε την πρώην σύντροφό του στο διαμέρισμά της στην οδό Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα, περίπου στις 22.30 το βράδυ της Τρίτης (21/7). Εκείνη του άνοιξε και ο άνδρας για περίπου δύο ώρες που έμεινε στο σπίτι της, την χτυπούσε με μανία, πετούσε πάνω της αντικείμενα, την έβριζε και την απειλούσε, ζητώντας της να τερματίσει την εγκυμοσύνη της.

«Θα με σκοτώσεις», φώναζε η 38χρονη

«Γινόταν μεγάλη φασαρία. Ακούγονταν καρέκλες που έσπαγαν. Τη χτύπαγε, εκείνη φώναζε ‘θα με σκοτώσεις, μη βαράς άλλο’», δήλωσε ένοικος της πολυκατοικίας, μιλώντας στο MEGA. «Της φώναζε δεν το θέλω (το παιδί), να το ρίξεις», πρόσθεσε.

Μάλιστα κάποια στιγμή, ο 28χρονος φαίνεται ότι έφτασε στο σημείο να την πετάξει στο έδαφος και να την πατήσει με το πόδι του στην κοιλιά, παρά το γεγονός ότι ήταν έγκυος.

«Πετούσε αντικείμενα και μετά τη χτυπούσε. Ακούγονταν φωνές από αυτήν την κυρία. Να λέει η κυρία ‘πονάω’ και ‘άσε με’. Άκουσα ότι πρέπει να κάνει έκτρωση, έτσι της έλεγε αυτός», ανέφερε άλλη ένοικος της πολυκατοικίας.

Μετά τον δίωρο εφιάλτη που βίωσε η 38χρονη, ο πρώην σύντροφός της αποχώρησε, την ώρα που μια ένοικος της πολυκατοκίας κατέβηκε στο διαμέρισμα για να δει τι συνέβαινε.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε καισαρική τομή ώστε να αφαιρεθεί το νεκρό πλέον έμβρυο που είχε στην κοιλιά της. Η 38χρονη κυφορούσε ένα κοριτσάκι.

Ο φερόμενος δράστης του άγριου ξυλοδαρμού συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, ενώ κινούταν πεζός στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί, μεταξύ άλλων, διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και διακοπή κύησης.

Λόγω της κατάστασής της, η 38χρονη δεν ήταν σε θέση αρχικά να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς. Για τον λόγο αυτό, η έρευνα βασίστηκε στα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι άνδρες της Άμεσης Δράσης και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας.

Έρευνα για τυχόν προηγούμενα περιστατικά κακοποίησης

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν είχε καταγραφεί κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που να αφορούσε το ζευγάρι.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, η εικόνα αναμένεται να γίνει πληρέστερη όταν οι αστυνομικοί καταφέρουν να λάβουν αναλυτική κατάθεση από το θύμα, ώστε να διαπιστωθεί εάν είχαν προηγηθεί άλλα περιστατικά κακοποίησης.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και το τι προηγήθηκε.

«Κλαίει συνεχώς για την απώλεια του παιδιού»

Την κατάσταση στην οποία μεταφέρθηκε η γυναίκα περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέροντας ότι η 38χρονη έφτασε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο.

Όπως είπε, η γυναίκα αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα όρασης, ενώ βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, περίπου 6,5 μηνών, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καισαρική τομή και χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να σώσουν το κοριτσάκι.

Η 38χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στη γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου, σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, η γυναίκα «κλαίει συνεχώς», προσπαθώντας να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του για την έκταση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που φτάνουν στα νοσοκομεία, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις η κακοποιητική συμπεριφορά ενδέχεται να έχει ξεκινήσει πολύ πριν από την καταγγελία.