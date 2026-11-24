Πίσω από τις κακώσεις που καταγράφονται στα Επείγοντα δεν κρύβεται πάντα ένα ατύχημα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γιατροί αντιλαμβάνονται σταδιακά ότι έχουν απέναντί τους γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες συχνά δυσκολεύονται να αποκαλύψουν τι πραγματικά έχει συμβεί. Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» δημοσιοποιεί μαρτυρίες γιατρών που περιέθαλψαν γυναίκες οι οποίες βρήκαν τελικά το θάρρος να μιλήσουν.

Η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Αρχικά παρέχεται η αναγκαία ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές. Αστυνομικοί μεταβαίνουν στο νοσοκομείο και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και αυτή του αυτοφώρου. Για την καταγγέλλουσα δεν προβλέπεται καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ωστόσο, η συνέχεια της υπόθεσης και το τι συμβαίνει στις γυναίκες μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο παραμένουν, τις περισσότερες φορές, άγνωστα στους γιατρούς. Όπως αναφέρουν, από την πρώτη ιατρική παρέμβαση μέχρι και τη δικαστική διερεύνηση, κανένας τους δεν έχει κληθεί μέχρι σήμερα να καταθέσει ως μάρτυρας.

«Μας μίλησε όταν έκλεισε η πόρτα»

Μια χαρακτηριστική περίπτωση αφορά μια γυναίκα 60 ετών, η οποία αποκάλυψε την κακοποίηση που είχε υποστεί από τον σύζυγό της όταν βρέθηκε σε έναν χώρο όπου αισθάνθηκε μεγαλύτερη ασφάλεια.

Όπως περιέγραψε γυναίκα γιατρός, η ασθενής παραπέμφθηκε σε ορθοπαιδικούς λόγω κακώσεων στα κάτω άκρα. Το γεγονός ότι ο χώρος των ορθοπαιδικών Επειγόντων διαθέτει πόρτα, σε αντίθεση με το χειρουργικό τμήμα όπου υπάρχει κουρτίνα, φαίνεται πως τη βοήθησε να μιλήσει χωρίς την παρουσία του συζύγου της.

«Όταν βρέθηκε πίσω από την κλειστή πόρτα και δεν ήταν ο σύζυγος πίσω από μια κουρτίνα, όπως στο δικό μας χειρουργικό ΤΕΠ, εκεί βρήκε άνεση και ασφάλεια και είπε στον άντρα συνάδελφο τι ακριβώς συνέβη: ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και ότι προέρχονται από την κακοποίηση που έχει δεχθεί από τον σύζυγο», ανέφερε.

Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε ότι, εκτός από τις κακώσεις για τις οποίες είχε αρχικά προσέλθει στο νοσοκομείο, έφερε και μώλωπες που βρίσκονταν σε αποδρομή, γεγονός που παρέπεμπε σε παλαιότερα περιστατικά βίας. Τα σημάδια εντοπίζονταν σε διάφορα σημεία του σώματός της: στο πηγούνι, το οποίο είχε προσπαθήσει να καλύψει με μέικαπ, στη λεκάνη και στα κάτω άκρα.

Η γυναίκα είχε αρχικά εξηγήσει ότι τραυματίστηκε όταν ο σύζυγός της έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο έπειτα από έναν καβγά. Στη συνέχεια, όμως, αποκάλυψε ότι τα περιστατικά ήταν επαναλαμβανόμενα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι είχε παρατηρήσει αλλαγή στη συμπεριφορά του.

Οι γιατροί ενημέρωσαν την ασθενή ότι όσα θα έλεγε στο νοσοκομείο θα παρέμεναν εμπιστευτικά και ότι θα καλούσαν την αστυνομία, διασφαλίζοντας την προστασία της στον χώρο. Εκείνη συμφώνησε, καθώς φοβόταν και την επιστροφή της στο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της.

Οι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα, κράτησαν τον άνδρα για ερωτήσεις και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση. Η γιατρός, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζουν τι ακολούθησε μετά την αποχώρηση της γυναίκας από το νοσοκομείο, ούτε αν η επιστροφή της στο σπίτι συνοδεύτηκε από νέα βία.

Η γυναίκα που πήγε πρώτα στην αστυνομία

Μια δεύτερη περίπτωση περιέγραψε η ειδικευόμενη χειρουργός Χριστίνα Γεωργαντζίδου. Πρόκειται για γυναίκα περίπου 40 ετών, η οποία έφτασε μόνη της στο νοσοκομείο τις βραδινές ώρες, χρησιμοποιώντας δικό της μέσο μεταφοράς. Από τη διαλογή κιόλας ενημέρωσε τους γιατρούς ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της.

Όπως εξήγησε αργότερα στο χειρουργικό ΤΕΠ, είχε δεχθεί μπουνιές και κλωτσιές από εκείνον μέσα στο αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια διαφωνίας τους. Αποφάσισε να εγκαταλείψει το όχημα και να μεταβεί μόνη της στο νοσοκομείο, καθώς δεν είχε πολύ χρόνο, αφού τα παιδιά της βρίσκονταν στο σπίτι.

Παρότι δεν παρουσίαζε εμφανείς μώλωπες, η κλινική εικόνα της έδειχνε ότι είχε υποστεί ξυλοδαρμό. Είχε οίδημα στο πρόσωπο, ενώ ο πόνος στη μύτη ήταν έντονος. Οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Όταν την ενημέρωσαν ότι, βάσει της διαδικασίας, έπρεπε να καλέσουν την αστυνομία, η γυναίκα τους αποκάλυψε ότι είχε ήδη επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα πριν πάει στο νοσοκομείο. Μάλιστα, οι αστυνομικοί είχαν ήδη μεταβεί για να πάρουν κατάθεση από τον σύντροφό της. Παράλληλα, ανέφερε ότι εκείνος αντιμετώπιζε περιστατικά μέθης και ότι η βία δεν ήταν κάτι που συνέβαινε για πρώτη φορά.

Η γυναίκα αποχώρησε τελικά με παυσίπονα και ιατρικές οδηγίες, χωρίς οι γιατροί να γνωρίζουν τι συνέβη στη συνέχεια.

Η εμπιστοσύνη κερδίζεται σταδιακά

Ο ειδικευόμενος χειρουργός Παναγιώτης Ψάρρας σημείωσε ότι αρκετές γυναίκες αναφέρουν εξαρχής πως έχουν πέσει θύματα ξυλοδαρμού από τον σύζυγο ή κάποιον στενό συγγενή τους. Άλλες, αντίθετα, επιχειρούν αρχικά να αποκρύψουν την πραγματική αιτία των τραυματισμών τους, κάνοντας λόγο για πτώση ή κάποιο άλλο ατύχημα.

Όπως εξήγησε, η αποκωδικοποίηση των πληροφοριών δεν είναι εύκολη και η εμπιστοσύνη των γυναικών κατακτάται σταδιακά. Ρόλο στην αρχική επικοινωνία μπορεί να παίξει ακόμη και το φύλο του γιατρού, καθώς κάποιες ασθενείς αισθάνονται πιο άνετα να μιλήσουν σε γυναίκα συνάδελφο. Στην πορεία, όμως, αντιλαμβάνονται ότι και οι άνδρες γιατροί θα αντιμετωπίσουν την υπόθεση με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Οι γιατροί προσπαθούν να εξηγήσουν στις γυναίκες ότι η προβλεπόμενη διαδικασία δεν αποσκοπεί στην έκθεσή τους, αλλά στην προστασία τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι ασθενείς επιστρέφουν για επανεξέταση στα εξωτερικά ιατρεία, έπειτα από 10-15 ημέρες. Τότε αναφέρουν ότι δεν έχει σημειωθεί νέο επεισόδιο βίας και ότι η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Με βάση αυτές τις περιπτώσεις, ο κ. Ψάρρας εκτιμά ότι η παρέμβαση της αστυνομίας μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό κατά το οποίο ο σύζυγος μιας ασθενούς επέμενε να βρίσκεται μέσα στον χώρο της κλινικής εξέτασης, προτού οι γιατροί γνωρίζουν ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ξυλοδαρμό. Το ιατρικό προσωπικό τού εξήγησε ευγενικά ότι η εξέταση αφορά αποκλειστικά τον ασθενή και τον γιατρό. Αργότερα, κατά τη λήψη του ιστορικού χωρίς την παρουσία του συζύγου, η γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί επίθεση από εκείνον. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ ο άνδρας εξαφανίστηκε και η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη.

«Την κρατήσαμε στο νοσοκομείο για να την προστατεύσουμε»

Την περίπτωση μιας γυναίκας που αρχικά αρνήθηκε να αποκαλύψει ότι είχε κακοποιηθεί από τον σύζυγό της περιέγραψε η ειδικευόμενη χειρουργός Δήμητρα Αθανασίου. Η ασθενής παραδέχθηκε τι είχε συμβεί μετά τη λήψη του ιστορικού, όταν οι γονείς της αποχώρησαν από τον χώρο.

Ο σύζυγός της δεν είχε εισέλθει στο εξεταστήριο, αλλά περίμενε στον χώρο αναμονής. Η γυναίκα είχε παιδιά και φοβόταν μήπως κινδυνεύσουν και εκείνα, καθώς εκείνη την ώρα βρίσκονταν με συγγενείς στο σπίτι.

Η ασθενής ήταν τρομοκρατημένη και έφερε σοβαρές κακώσεις, τις οποίες αρχικά απέδωσε σε πτώση μέσα στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αποκάλυψε, ωστόσο, ότι είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά βίας, με το συγκεκριμένο να είναι πιθανότατα το πιο σοβαρό. Οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία και η γυναίκα συμφώνησε να μιλήσει, χωρίς η γιατρός να γνωρίζει την έκβαση των διαδικασιών που ακολούθησαν.

Η κ. Αθανασίου ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο διάστημα δύο με τρεις γυναίκες που προσήλθαν στα Επείγοντα ενημέρωσαν από μόνες τους το προσωπικό ότι είχαν ήδη καλέσει την αστυνομία. Εκτίμησε ότι ενδεχομένως παρατηρείται μια αλλαγή, καθώς κάποιες γυναίκες δεν φοβούνται πλέον τόσο να απευθυνθούν πρώτα στις αρχές και στη συνέχεια να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, και σε αυτές τις περιπτώσεις, η μετέπειτα πορεία τους παραμένει άγνωστη.

Η ίδια θυμήθηκε τουλάχιστον δύο περιστατικά κατά τα οποία χρειάστηκε να παραμείνουν γυναίκες στο νοσοκομείο, ακόμη και χωρίς σοβαρές κακώσεις, προκειμένου να απομακρυνθούν προσωρινά από το κακοποιητικό περιβάλλον μέχρι να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου. Επειδή τα περιστατικά σημειώθηκαν τη νύχτα, οι γιατροί δεν τις άφησαν να φύγουν και τις κράτησαν στο νοσοκομείο για λόγους προστασίας.

Όπως υπογράμμισε, η αστυνομία θα έπρεπε να εξασφαλίζει τη μεταφορά των γυναικών και των παιδιών τους σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας, αντί να αναγκάζονται να παραμένουν στο νοσοκομείο για ένα ή δύο βράδια. Οι γυναίκες, σύμφωνα με την ίδια, χρειάζεται να οδηγούνται σε συγκεκριμένες δομές, όπου θα μπορούν να βρίσκονται σε ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.

Παράλληλα, έθεσε και το ζήτημα της δημιουργίας ειδικού χώρου για τη διαχείριση περιστατικών βίας μέσα στα νοσοκομεία. Όπως εξήγησε, ο άνθρωπος που έχει προκαλέσει τα τραύματα μιας γυναίκας μπορεί να βρίσκεται έξω από το εξεταστήριο και να ξεσπάσει την έντασή του σε κάποιον επαγγελματία υγείας.

Πώς αναγνωρίζουν οι γιατροί τα ύποπτα «ατυχήματα»

Ο ειδικευόμενος χειρουργός Κωνσταντίνος Σιώζος επισήμανε ότι πολλές γυναίκες φτάνουν στα Επείγοντα αποδίδοντας τα τραύματά τους σε κάποιο ατύχημα. Με την εμπειρία, ωστόσο, οι γιατροί μαθαίνουν να αναγνωρίζουν πότε οι κακώσεις και η περιγραφή του περιστατικού δεν συμβαδίζουν.

Όπως ανέφερε, αρχικά απομακρύνουν τους συγγενείς από τον χώρο και αφήνουν τη γυναίκα μόνη της, ώστε να αισθανθεί πιο άνετα. Αντί να θέτουν ευθέως το ερώτημα αν κάποιος την έχει χτυπήσει, ξεκινούν με πιο γενικές ερωτήσεις για το πώς προκλήθηκαν οι τραυματισμοί και στη συνέχεια ζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες, μεταξύ άλλων για το αν έχουν προηγηθεί ανάλογα περιστατικά. Στόχος είναι να μπορέσουν να προσεγγίσουν την αλήθεια χωρίς να φέρουν την ήδη κακοποιημένη γυναίκα σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Ο κ. Σιώζος έθεσε, ωστόσο, και το ζήτημα των ορίων που έχει ο γιατρός στην προσπάθειά του να διερευνήσει ένα πιθανό περιστατικό κακοποίησης. Όπως εξήγησε, δεν είναι πάντα εύκολο να υπάρχει βεβαιότητα, ενώ η πρωτοβουλία για την κλήση των αρχών δεν μπορεί να λαμβάνεται αβασάνιστα, χωρίς τη συναίνεση της παθούσας.

Περιέγραψε, μάλιστα, περίπτωση κατά την οποία οι κακώσεις στο πρόσωπο μιας γυναίκας δεν ταίριαζαν με την περιγραφή που έδινε για το συμβάν. Οι γιατροί αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία, καθώς δεν μπορούσαν να αγνοήσουν την πιθανότητα κακοποίησης. Η γυναίκα, ωστόσο, δεν παραδέχθηκε ότι είχε δεχθεί επίθεση και επέστρεψε στο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της.

Ο γιατρός εκτίμησε ότι η παρουσία του άνδρα είχε ως σκοπό να εμποδίσει τη γυναίκα να μιλήσει. Πρόσθεσε, πάντως, ότι ακόμη και όταν μια γυναίκα βρίσκεται μόνη της, ο φόβος της επιστροφής στο σπίτι μπορεί να την οδηγήσει στη σιωπή.

«Λύσε τη σιωπή»: Το μήνυμα του νοσοκομείου

Η διοίκηση του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» δίνει έμφαση στην έγκαιρη και υπεύθυνη αντιμετώπιση των περιστατικών βίας, επισημαίνοντας ότι η φροντίδα δεν περιορίζεται στην ιατρική περίθαλψη, αλλά περιλαμβάνει και τη δυνατότητα κάθε γυναίκας να ακουστεί.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η αναπληρώτρια διοικήτρια Ανατολή Κωνσταντινίδου απευθύνει μήνυμα στήριξης προς όσες βιώνουν κακοποίηση.

«Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να μιλήσεις όταν φοβάσαι, όμως η σιωπή δεν προστατεύει – μόνο πληγώνει. Σήμερα από το ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου” στέλνουμε ένα μήνυμα αγάπης και δύναμης σε κάθε γυναίκα που υποφέρει: Λύσε τη Σιωπή. Δεν είσαι μόνη!

Οι πόρτες μας και οι καρδιές των ανθρώπων μας είναι ανοιχτές. Είμαστε δίπλα σας για να σας ακούσουμε χωρίς κριτική, να σας φροντίσουμε και να σας στηρίξουμε έμπρακτα, ώστε να ξαναβρείτε το χαμόγελο, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια που σας αξίζουν. Η φωνή σας έχει δύναμη. Μιλήστε κι εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Σας αξίζει μια ζωή χωρίς φόβο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ