ΤΙΤΑΝ: Ρεκόρ κερδοφορίας EBITDA εννεαμήνου και θετικές προοπτικές

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνέχισε την ανοδική του πορεία κατά το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας. Οι πωλήσεις του τριμήνου ανήλθαν σε €684 εκ. σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις θετικές τάσεις που επικράτησαν σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στο υψηλό επίπεδο των €186,6 εκ., αυξημένα κατά 19,9%, χάρη στις σταθερές τιμές, την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών EBITDA, με σημαντική αύξηση όγκου πωλήσεων στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και αυτό το τρίμηνο, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης δραστηριότητας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Στις ΗΠΑ, οι ελαφρώς βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, συνέβαλαν στην αύξηση του όγκου πωλήσεων στους κλάδους του τσιμέντου, του έτοιμου σκυροδέματος, των αδρανών υλικών και της ιπτάμενης τέφρας. Η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα καθώς και οι λειτουργικές συνέργειες, σε συνδυασμό με τους υψηλότερους όγκους, οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων και των κερδών σε δολάρια ΗΠΑ τόσο σε επίπεδο τριμήνου όσο και εννεαμήνου.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το τρίτο τρίμηνο, με αύξηση του όγκου πωλήσεων στις περισσότερες χώρες και σταθερά επίπεδα τιμών, αντιστρέφοντας τις χαμηλότερες επιδόσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα φέτος. Στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την αλλαγή της γεωγραφικής παρουσίας του Ομίλου λόγω της πώλησης της Adocim στην Τουρκία τον Μάιο του 2025, η Αίγυπτος αποτέλεσε την κύρια πηγή εσόδων και κερδοφορίας. Η χώρα σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις, με ισχυρές εγχώριες και εξαγωγικές πωλήσεις, ενισχυμένες από ευνοϊκά επίπεδα τιμών.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €102,4 εκ., έναντι €75,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα αντίστοιχα κέρδη εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε €222,7 εκ., αναπροσαρμοσμένα για τη μη επαναλαμβανόμενη ζημία ύψους €51,9 εκ. από την πώληση της Adocim, η οποία αποτυπώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι €224,6 εκ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, ο Όμιλος κατέγραψε υψηλά αποτελέσματα για το εννεάμηνο, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα επίπεδα των €2 δισ. και να διαμορφώνονται σε €2.012,5 εκ., σημειώνοντας αύξηση 1,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 8,4% (+13%, μετά την αναπροσαρμογή για την πώληση της Adocim και τον αντίκτυπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών) και διαμορφώθηκαν σε €473,6 εκ. Γ

ια το εννεάμηνο, οι εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου έφτασαν σε 13,2 εκ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 1,7% μετά την αναπροσαρμογή για την πώληση της Adocim τον Μάιο 2025 (-1% βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων). Οι όγκοι πωλήσεων έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ οι πωλήσεις αδρανών υλικών σημείωσαν ισχυρή άνοδο κατά 11%, χάρη στις στρατηγικές επενδύσεις στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα.