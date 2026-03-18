Τίτλοι «χιονοστιβάζουν» την πραγματικότητα: Ο Καλλιάνος καθησυχάζει για τον καιρό τις επόμενες μέρες

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος, με νέα ανάρτησή του, καλεί τους πολίτες να μην παρασύρονται από υπερβολικούς τίτλους που παρουσιάζουν τη σύντομη μεταβολή του καιρού ως κάτι ακραίο.

Όπως τονίζει, μετά από περίπου δύο εβδομάδες με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και ανοιξιάτικη διάθεση, η αλλαγή των επόμενων ημερών δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια απολύτως φυσιολογική μεταβολή για τα μέσα Μαρτίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σκηνικό θα περιλαμβάνει λίγες βροχές, εντονότερες την Παρασκευή στην Κρήτη, μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο (τοπικά έως 9 στο βορειοανατολικό τμήμα) και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά των 800-1000 μέτρων.

«Αυτό μας έλειπε να θεωρούνται ακραία αυτά τα φαινόμενα», σημειώνει ο κ. Καλλιάνος, επισημαίνοντας πως για ακόμη μία φορά παρατηρείται η τάση ορισμένων ιστοσελίδων να «διογκώνουν» την εικόνα και να καλλιεργούν δυσανάλογη ανησυχία στους πολίτες. Όπως λέει, το φαινόμενο έχει πλέον πάρει χιουμοριστικές διαστάσεις.

Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει, και δεν φαίνεται πως θα εκδώσει, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δεν δικαιολογούν μια τέτοια ενέργεια.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Μην ασχολείστε με τίτλους που “χιονοστιβάζουν” την πραγματικότητα.

Μετά από περίπου δύο εβδομάδες με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ανοιξιάτικες συνθήκες, η επικείμενη μεταβολή του καιρού που περιλαμβάνει λίγες βροχές (πιο έντονες στην Κρήτη την Παρασκευή), μικρή πτώση της θερμοκρασίας, 7-8 μποφόρ βοριάδες στο Αιγαίο (ίσως και 9 στο ΒΑ Αιγαίο) και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά (800-1000 μέτρα), δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ακραίο φαινόμενο για τα μέσα Μαρτίου. Αυτό μας έλειπε!

Παρατηρείται όμως εκ νέου η τάση ορισμένων σελίδων να διογκώσουν την εικόνα, δημιουργώντας ένα κλίμα δυσανάλογης ανησυχίας στους πολίτες, σαν να πρόκειται για φαινόμενα μεγάλης έντασης και επικινδυνότητας. Για ακόμη μία φορά, ενεργοποιήθηκαν δηλαδή οι ίδιοι υπερβολικοί μηχανισμοί ανησυχίας. Έχει καταντήσει χιουμοριστικό το όλο θέμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει κανένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και ούτε πιστεύω ότι θα εκδώσει -αν με ρωτάτε- διότι με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, αν εξέδιδε, θα αποτελούσε υπέρβαση της πραγματικής έντασης της μεταβολής.

Άρα, στο ερώτημα αν αξίζει να ασχοληθούμε επειδή θα βρέξει και θα πέσει η θερμοκρασία για 3 μέρες, απαντώ : Μην ασχολείστε με τίτλους που “χιονοστιβάζουν” την πραγματικότητα.»