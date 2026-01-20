Το 2025 σε αριθμούς, το 2026 σε μεταρρυθμίσεις: Το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη χρονιά

Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025, αλλά και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος , δίνοντας έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και στη συνέπεια λόγων και πράξεων.

10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026

Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα. Θα έρθει από την αντιπροεδρία της κυβέρνησης με τα συναρμόδια υπουργεία. Έχει ως στόχο σε συνέχεια άλλων δράσεων που έγιναν στο παρελθόν να αντιμετωπίσει προβλήματα τους βαθέους κράτους και καθημερινής τρέλας όπως λένε. Θεσμοθέτηση νέου λυκείου και Εθνικού απολυτηρίου. Θα προχωρήσει εθνικός διάλογος. Το πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και το αναγνωρίζουμε. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια μεγάλη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία από το υπουργείο Εσωτερικών. Επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το πως λειτουργούν τα πράγματα στην αυτοδιοίκηση. Ποια είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις και νέο εκλογικό σύστημα για τις δημοτικές εκλογές. Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο. Θα προωθηθεί από το ΥΠΕΝ τους επόμενους μήνες σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Εσωτερικών, μεταφορά πολεοδομικών αρμοδιοτήτων (βασικά ελεγκτικών) στο Κτηματολόγιο. Θα διαρκέσει ολόκληρο το 2026. Στόχος είναι να είναι λειτουργικό το νέο σύστημα την 1/1/2027. Νομοσχέδιο για απλούσευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριότητων και ενίσχυση της εποπτείας. Από το υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο να γίνει πιο φιλική στις επενδύσεις η Ελλάδα. Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου Νομοθέτηση της κοινωνικής συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Τους πρώτους μήνες θα έρθει προς ψήφιση για να λυθούν οι νομοθετικές πτυχές της συμφωνίας. Δημοσίευση αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για ΚΕΠΑ. Οι ανάπηροι συμπολίτες μας έχουν τα ίδια δικαιώματα και ένα σύγχρονο κράτος θα πρέπει να λειτουργεί με σύγχρονο τρόπο. Σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Έχουμε την ανάγκη για προώθηση έργων αλλά και για την θωράκιση των εταιρειών ύδρευσης με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να λειτουργούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Έχει περάσει ήδη το νομοσχέδιο για τη παράνομη μετανάστευση πρέπει να δούμε και το καθεστώς για τους νόμιμους μετανάστες. Πώς θα έχουμε ενίσχυση σε τομείς που έχουμε ανάγκες με τρόπο συντεταγμένο και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τριάντα μεταρρυθμίσεις που υπηρετούν 7 στόχους της πολιτικής της κυβέρνησης.

Οι 30 μεταρρυθμίσεις

Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ. Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ. Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με στόχο τα 950 ευρώ το 2027. Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα έως το τέλος του έτους, με έμφαση στην αποκάλυψη «μαύρης» και υποδηλωμένης εργασίας. Εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο Δημόσιο, με ήδη ενεργή χρήση στις ΔΕΚΟ. Ολοκλήρωση της αναβάθμισης 156 Κέντρων Υγείας και 80 νοσοκομείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο ουσιαστική αλλαγή εικόνας στο ΕΣΥ. Παραλαβή των νέων φρεγατών «Κίμων», «Νέαρχος» και «Φορμίων». Εφαρμογή ψηφιακού φακέλου δικογραφίας στο 60% των δικαστικών διαφορών. Ολοκλήρωση εμβληματικών έργων: πλήρης παράδοση του Ε65, επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνα–Θεσσαλονίκη. Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών και συστημάτων ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας. Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία. Εφαρμογή νέου οριστικού ψηφιακού συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και σχεδιασμός νέας ΚΑΠ. Έναρξη λειτουργίας νέας Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και πλατφόρμας σύγκρισης εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών. Επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες. Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε τέσσερα ανενεργά στρατόπεδα και σε δημόσια ακίνητα. Ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υποβολή, έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, ύψους 3 δισ. ευρώ. Προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα. Ηλεκτρονική παρακολούθηση της εφαρμογής του προϋπολογισμού (govERP). Επιχειρησιακή έναρξη του Φάρου AI Factory. Δημιουργία προσβάσιμων παραλιών σε 238 σημεία της χώρας. Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μέτρα εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης με έμφαση στις επιστροφές. Αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος VTMIS. Μετασχηματισμός του Enterprise Greece. Επέκταση της διαλειτουργικότητας του ψηφιακού φακέλου Υγείας. Υλοποίηση οικιστικού προγράμματος Ενόπλων Δυνάμεων με 815 κατοικίες. Παραδόσεις έργων του προγράμματος ΑΙΓΙΣ για την περίοδο 2025–2027.

«Λιγότερες υποσχέσεις, περισσότερη δουλειά»

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται, υπογραμμίζοντας πως τόσο το 2019 όσο και το 2023 η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξαν να δώσουν λιγότερες προεκλογικές υποσχέσεις από τα υπόλοιπα κόμματα.



Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από την πρώτη εκλογική νίκη της ΝΔ, η κυβέρνηση επιχείρησε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της, σημειώνοντας ότι αυτόν ακριβώς τον στόχο υπηρετούν τόσο η δημοσιοποίηση του απολογισμού του 2025 όσο και οι προτεραιότητες για τη χρονιά που διανύουμε. «Η προσπάθεια τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων είναι διαρκής», ανέφερε.

Τα νούμερα του 2025 και το στοίχημα του 2026

Απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 έκανε από την πλευρά του ο Άκης Σκέρτσος, σημειώνοντας ότι «παρά τις αντιξοότητες, υλοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις χάρη στην πολιτική σταθερότητα».

Όπως είπε, στο ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής του 2025 είχαν τεθεί συνολικά 5.637 ορόσημα. Από αυτά:

3.701 έχουν ήδη εκπληρωθεί, ποσοστό 66%

Σχεδόν 4.000 στόχοι αναμένεται να έχουν επιτευχθεί έως το τέλος Ιανουαρίου

Έως τα τέλη του α’ τριμήνου του έτους, η χώρα αναμένεται να έχει «πιάσει» 8 στα 10 ορόσημα

Έκθεση Πισσαρίδη, φοροδιαφυγή και ανεργία

Ειδική αναφορά έγινε στην Έκθεση Πισσαρίδη, με τον Άκη Σκέρτσο να επισημαίνει ότι το 83% των συστάσεων είτε έχει υλοποιηθεί είτε βρίσκεται σε φάση εφαρμογής.



Παράλληλα, υπογράμμισε τη σύγκλιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη φοροδιαφυγή: από απώλεια εσόδων ΦΠΑ 29% το 2017, η χώρα έχει πλέον συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενισχύοντας σημαντικά τα φορολογικά έσοδα.



Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην ανεργία. Τον Μάιο του 2019 η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση της ΕΕ, ενώ τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η ανεργία απέχει πλέον μόλις 1,9 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.