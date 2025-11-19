Το 2027 ξεκινούν οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο Καστέλλι, ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον χάρτη των αερομεταφορών στην Κρήτη και που προκειται να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σύγχρονους αερολιμένες της Μεσογείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία προόδου, που έδωσαν στη δημοσιότητα ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος, CEO ΤΕΡΝΑ και ο Βαγγέλης Μασούρας, αντιπρόεδρος ΤΕΡΝΑ, οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις προγραμματίζονται για το 2027, σηματοδοτώντας την αρχή της τελικής ευθείας προς τη λειτουργία του, καθώς ήδη η πρόοδος των εργασιών βρίσκεται σε εξαιρετικά προηγμένο στάδιο.

Το έργο αναπτύσσεται από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ), στην οποία συμμετέχουν το ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 45,9%, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 32,46% και ο ινδικός όμιλος GMR με 21,64%, ενώ την κατασκευή υλοποιεί η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση, η πρόοδος των εργασιών μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 ξεπερνά το 65%, με τις κύριες κατασκευαστικές φάσεις να βαίνουν προς ολοκλήρωση. Το αεροδρόμιο, που θα εκτείνεται σε 6.030 στρέμματα, αποκτά πλέον σαφή μορφή, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι φέροντες οργανισμοί του Πύργου Ελέγχου, του Αεροσταθμού και της πλειονότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η διάστρωση των ειδικών οδοστρωμάτων για τις ανάγκες προσγείωσης, απογείωσης και στάθμευσης αεροσκαφών έχει φτάσει στο 96%, ενώ το Terminal των 7 επιπέδων και συνολικής επιφάνειας 93.000 τ.μ., καθώς και ο Πύργος Ελέγχου των 44 μέτρων, βρίσκονται στο 60% της ολοκλήρωσης.

Παράλληλα, η νέα οδική σύνδεση με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης προχωρά με ρυθμό που αγγίζει το 85%, με εξαίρεση το τμήμα στο οποίο αποφασίστηκε η κατασκευή νέας σήραγγας μήκους 3 χιλιομέτρων. Το νέο αεροδρόμιο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του νησιού σε επίπεδο αερομεταφορών και τουρισμού, με σύγχρονες υποδομές διεθνούς επιπέδου. Ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200 μέτρων είναι κατηγορίας ICAO 4E, ικανός να εξυπηρετήσει μεγάλα αεροσκάφη. Επίσης, προβλέπεται παράλληλος τροχόδρομος ίδιου μήκους και πλήθος συνδετήριων τροχοδρόμων που θα εξασφαλίζουν υψηλή λειτουργικότητα. Ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών θα μπορεί να φιλοξενήσει τόσο αεροσκάφη κατηγορίας Ε όσο και μικρότερα, προσφέροντας σημαντική ευελιξία, ενώ έχουν προβλεφθεί θέσεις για γενική αεροπλοΐα και ελικόπτερα.

Το Terminal Building των 93.000 τ.μ. θα αποτελέσει την καρδιά του αεροδρομίου, με σύγχρονες υποδομές εξυπηρέτησης επιβατών και εμπορικούς χώρους, ενώ ο Πύργος Ελέγχου, ύψους 44 μέτρων, θα στεγάσει τα πιο σύγχρονα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας. Δέκα συνολικά εξειδικευμένες εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του αεροδρομίου, όπως πυροσβεστικός σταθμός, αστυνομία, εγκαταστάσεις συντήρησης, υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, βιολογικός καθαρισμός και υπόγειο σύστημα καυσίμων τύπου Hydrant. Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί χώροι στάθμευσης για 1.378 οχήματα, 206 μοτοσυκλέτες, 168 ταξί και 96 λεωφορεία, καθώς και μια εκτεταμένη εμπορική ζώνη 400 στρεμμάτων, που αναμένεται να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή. Σημειώνεται ότι το έργο περιλαμβάνει οδικά έργα που συνδέουν το αεροδρόμιο με τον ΒΟΑΚ, καθώς και άλλα με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει έναν νέο κλειστό αυτοκινητόδρομο 18 χιλιομέτρων που θα συνδέει το αεροδρόμιο με τον ΒΟΑΚ στη Χερσόνησο, μια αρτηρία μήκους 6 χιλιομέτρων προς την οδό Αρκαλοχωρίου-Βιάννου, την περιμετρική οδό του Καστελίου μήκους 1,5 χλμ. καθώς και την αναβάθμιση 20 χιλιομέτρων υφιστάμενων οδών. Τα οδικά έργα, μήκους που συνδέουν το αεροδρόμιο, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 85% ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η δίδυμη σήραγγα, μήκους 3 χλμ στο σημείο Πετριανού Λάκκου. Όπως έκανε γνωστό ο κ. Νίκος Αναστασίου, CEO του ΔΑΗΚ, στόχος είναι το νέο αεροδρόμιο να αποτελέσει ένα αεροπορικό Hub για ολόκληρη την περιοχή με νέες συνεργασίες.

Εκτίμησε δε, ότι η μετάβαση για την εμπορική λειτουργία από το παλαιό αεροδρόμιο θα γίνει απρόσκοπτα και χωρίς να διακοπεί το πτητικό έργο, ενώ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας αναμένεται να εξυπηρετηθούν περί τα 11 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός που θα αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί μέχρι το τέλος της τριακονταετίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά στα 625 εκατ. ευρώ -520 εκατ. ευρώ η αρχική σύμβαση, συν 105 εκατ. από την επέκταση των χώρων του αερολιμένα. Με την Κρήτη να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, το έργο του νέου αεροδρομίου του Καστελλίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τις αεροπορικές υποδομές του νησιού. Με τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις το 2027, το νέο διεθνές αεροδρόμιο αναμένεται να αποτελέσει μια σύγχρονη πύλη εισόδου, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τις μεταφορές, την οικονομία και τον τουρισμό όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και ολόκληρης της ΝΑ Μεσογείου.