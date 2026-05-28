Το 4ο αστέρι ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ μέσα σε αποθέωση για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο ΣΕΦ ως πρωταθλητής Ευρώπης και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague της ιστορίας του στο T-Center.

Η αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL είχε έντονο εορταστικό χαρακτήρα, με το φαληρικό στάδιο να γεμίζει από φίλους των «ερυθρόλευκων» που θέλησαν να πανηγυρίσουν μαζί με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήρθε πριν από το τζάμπολ, όταν το λάβαρο της τέταρτης ευρωπαϊκής κατάκτησης υψώθηκε στον ουρανό του ΣΕΦ, υπό τους ήχους ειδικού video που προβλήθηκε στα matrix του γηπέδου.

Την ίδια στιγμή, το τρόπαιο της EuroLeague έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ, με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα και συνθήματα, συνεχίζοντας τους πανηγυρισμούς για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για την κατάκτηση και του πρωταθλήματος της GBL, που αποτελεί πλέον τον επόμενο μεγάλο στόχο της σεζόν.