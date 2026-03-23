Το αδιανόητο ακροβατικό του Ταξιάρχη Καλύβα: Ένα τέρμα παγκόσμιας κλάσης στα τοπικά γήπεδα

Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα συχνά κρύβει «διαμάντια», όμως αυτό που συνέβη το Σάββατο 21 Μαρτίου στα γήπεδα της Ευρυτανίας ξεπερνά κάθε προσδοκία. Ο Ταξιάρχης Καλύβας έγινε το κεντρικό πρόσωπο της αγωνιστικής, καθώς κατάφερε να ολοκληρώσει μια φάση που απαιτεί σπάνια σωματική συναρμογή και απόλυτο έλεγχο της μπάλας στον αέρα.

Με ένα υποδειγματικό ανάποδο ψαλίδι, ο παίκτης έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, προσφέροντας ένα θέαμα που συνήθως απολαμβάνουμε μόνο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η εκτέλεση αυτή δεν ήταν απλώς θέμα τύχης, αλλά μια επίδειξη υψηλής τεχνικής κατάρτισης. Με αυτή του τη προσπάθεια ο επιθετικός του Τυμφρηστού πέτυχε το τέταρτο προσωπικό του γκολ, το οποίο ήταν και το νικητήριο για το τελικό 5-4.

Το βίντεο με το επίτευγμα του Καλύβα έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης σε όλη τη χώρα. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για μια υποψηφιότητα για το κορυφαίο γκολ της δεκαετίας στις ερασιτεχνικές κατηγορίες.