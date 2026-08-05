«Το αφεντικό θέλει τόσα λεφτά»: Απίστευτες αποκαλύψεις της WSJ για τις δωρεές στον Ντόναλντ Τραμπ

Η Wall Street Journal έφερε στο φως της δημοσιότητας μια αποκαλυπτική έρευνα σχετικά με τον πρωτοφανή και άκρως προσωπικό έλεγχο που ασκεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην επιχείρηση χρηματοδότησής του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, ο Τραμπ έχει στήσει έναν μηχανισμό συγκέντρωσης κεφαλαίων που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, απαιτώντας αστρονομικά ποσά από κορυφαίες εταιρείες της Silicon Valley και αμερικανικούς κολοσσούς, συνδέοντας άμεσα τις δωρεές αυτές με την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Η «πριγκίπισσα του σκότους» και τα νυχτερινά τηλεφωνήματα

Σχεδόν κάθε βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινωνεί απευθείας από τον Λευκό Οίκο με την κορυφαία του συνεργάτη, υπεύθυνη για τη συγκέντρωση πόρων, τη Meredith O'Rourke. Ο ίδιος την αποκαλεί χαϊδευτικά «πριγκίπισσα του σκότους» (princess of darkness) λόγω της «αδίστακτης» αποτελεσματικότητάς της με τους δωρητές.



Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, ο πρόεδρος ενημερώνεται λεπτομερώς για το ποιες εταιρείες έχουν υπογράψει επιταγές, ποιες αρνούνται και για τι ποσά. Συχνά, ο ίδιος την πιέζει να ζητήσει πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά που είχε σχεδιάσει – απαιτώντας από ορισμένους δωρητές από 5 έως και 50 εκατομμύρια δολάρια. Η O'Rourke, μεταφέροντας τις επιθυμίες του, χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική φράση: «Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον πρόεδρο... ο αρχηγός θέλει αυτά τα λεφτά».

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι δωρεές τους

Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται (τα οποία ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια δολάρια από τότε που επέστρεψε στο Λευκό Οίκο) δεν κατευθύνονται μόνο σε πολιτικές επιτροπές, αλλά και σε προσωπικά «πρότζεκτ» του Τραμπ, όπως η σχεδιαζόμενη προεδρική βιβλιοθήκη του και το έργο ανακαίνισης της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρνει στο φως η Wall Street Journal, οι μεγαλύτερες αμερικανικές και διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας προχώρησαν σε δωρεές εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες κατευθύνθηκαν σε συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες:

- Η SoftBank έκανε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη εισφορά, προσφέροντας 50.000.000 δολάρια με αποκλειστικό προορισμό την κατασκευή της Προεδρικής Βιβλιοθήκης του Ντόναλντ Τραμπ.

- Η Meta Platforms συνεισέφερε συνολικά πάνω από 32.000.000 δολάρια. Από αυτά, τα 22.000.000 δολάρια διατέθηκαν για την Προεδρική Βιβλιοθήκη, τα 10.000.000 δολάρια κατευθύνθηκαν σε πολιτική επιτροπή, ενώ επιπλέον εκατομμύρια δόθηκαν για το έργο ανακαίνισης της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

- Η Apple ενίσχυσε την προσπάθεια με περίπου 25.000.000 δολάρια, τα οποία διατέθηκαν εξολοκλήρου για τις εργασίες στην αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.

- Η Microsoft προσέφερε περίπου 10.000.000 δολάρια, χρηματοδοτώντας επίσης το έργο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

- Η Amazon συμμετείχε στην ίδια πρωτοβουλία, δωρίζοντας περίπου 5.000.000 δολάρια για τις ανάγκες ανακαίνισης της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

Η πρόσβαση στην εξουσία

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι αυτή η πρακτική εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα. Οι επιχειρηματίες και οι λομπίστες αντιλαμβάνονται πλήρως ότι οι δωρεές μεταφράζονται σε άμεση πρόσβαση στον πρόεδρο και επηρεάζουν ρυθμιστικές αποφάσεις της κυβέρνησης. Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, οι εταιρείες γνωρίζουν καλά ότι «ή θα είναι τσεκαρισμένες σε μια λίστα ή θα διαγραφούν από αυτήν», ανάλογα με τη συνεισφορά τους.



Οικονομολόγοι και ιστορικοί περιγράφουν αυτό το σύστημα ως «συνδρομητικό καπιταλισμό», όπου οι πολιτικές αποφάσεις και η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο ανταλλάσσονται άμεσα με εκατομμύρια δολάρια.



Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναπροσδιορίσει τα όρια της προεδρικής συγκέντρωσης χρημάτων, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τον ρόλο του «dealmaker» και χρησιμοποιώντας την κρατική επιρροή για να χρηματοδοτήσει τόσο την πολιτική του επιβίωση όσο και την υστεροφημία του.