Το αφιέρωμα του BBC στο Σινά: Μετατρέπουν σε πολυτελές θέρετρο ένα από τα πιο ιερά μέρη του κόσμου

Ένα εκτενές αφιέρωμα στο Όρος Σινά και το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης φιλοξενεί το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολιάζοντας τη απόφαση της Αιγύπτου να μετατρέψει την περιοχή σε πολυτελές θέρετρο.

Στο δημοσίευμα με τίτλο «Ένα από τα πιο ιερά μέρη του κόσμου μετατρέπεται σε ένα πολυτελές μεγα-θέρετρο» αναδεικνύονται οι κίνδυνοι που θα φέρουν οι αλλαγές, τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση της Αιγύπτου ενώ γίνεται αναφορά στο πώς τα αιγυπτιακά σχέδια για τη δημιουργία τουριστικού resort απειλούν να καταστρέψουν το βραχώδες τοπίο.

«Τώρα, ένα από τα πιο ιερά μέρη της Αιγύπτου - που λατρεύεται από Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους - βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης σχετικά με σχέδια μετατροπής του σε ένα νέο τουριστικό μεγα-έργο» σημειώνει χαρακτηριστικά η αρθρογράφος.

Γνωστό τοπικά ως Τζαμπάλ Μούσα, το Όρος Σινά είναι το μέρος όπου λέγεται ότι δόθηκαν στον Μωυσή οι Δέκα Εντολές. Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι αυτό είναι το μέρος όπου, σύμφωνα με τη Βίβλο και το Κοράνι, ο Θεός μίλησε στον προφήτη από την καιόμενη βάτο.

Το Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης του 6ου αιώνα, το οποίο διοικείται από την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, βρίσκεται επίσης εκεί - και προφανώς οι μοναχοί του θα παραμείνουν τώρα που οι αιγυπτιακές αρχές, υπό ελληνική πίεση, έχουν αρνηθεί ότι θέλουν να το κλείσουν.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει έντονη ανησυχία για το πώς μεταμορφώνεται η εδώ και καιρό απομονωμένη, ερημική τοποθεσία - ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που περιλαμβάνει το μοναστήρι, την πόλη και το βουνό. Πολυτελή ξενοδοχεία, βίλες και εμπορικά παζάρια βρίσκονται υπό κατασκευή εκεί.

«Ξεχωριστό δώρο» ή αναίσθητη παρέμβαση;

Σε άλλο σημείο του αφιερώματος η δημοσιογράφος που υπογράφει το άρθρο σχολιάζει ότι η Αίγυπτος ξεκίνησε το κρατικά χρηματοδοτούμενο Έργο της Μεγάλης Μεταμόρφωσης για τους τουρίστες το 2021. Το σχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα ξενοδοχείων, οικολογικών καταλυμάτων και ενός μεγάλου κέντρου επισκεπτών, καθώς και την επέκταση του μικρού κοντινού αεροδρομίου και ενός τελεφερίκ προς το Όρος Μωυσής.

Η κυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξη ως «δώρο της Αιγύπτου σε ολόκληρο τον κόσμο και σε όλες τις θρησκείες».

«Το έργο θα παρέχει όλες τις τουριστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες για τους επισκέπτες, θα προωθήσει την ανάπτυξη της πόλης [της Αγίας Αικατερίνης] και των γύρω περιοχών, διατηρώντας παράλληλα τον περιβαλλοντικό, οπτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της παρθένας φύσης, και θα παρέχει καταλύματα για όσους εργάζονται στα έργα της Αγίας Αικατερίνης», δήλωσε πέρυσι ο υπουργός Στέγασης Sherif el-Sherbiny.

Ενώ οι εργασίες φαίνεται να έχουν σταματήσει, τουλάχιστον προσωρινά, λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης, η πεδιάδα ελ-Ράχα - σε σχέση με το Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης - έχει ήδη μεταμορφωθεί. Οι κατασκευές συνεχίζονται σε νέους δρόμους.

Εδώ λέγεται ότι τον περίμεναν οι ακόλουθοι του Μωυσή, οι Ισραηλίτες, κατά την παραμονή του στο Όρος Σινά. Και οι επικριτές λένε ότι τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής καταστρέφονται.

Αναλύοντας λεπτομερώς την εξαιρετική παγκόσμια αξία του χώρου, η Unesco σημειώνει πώς «το άγριο ορεινό τοπίο γύρω... αποτελεί το τέλειο φόντο για το Μοναστήρι».

Αναφέρει: «Η χωροθέτησή του καταδεικνύει μια σκόπιμη προσπάθεια δημιουργίας ενός στενού δεσμού μεταξύ της φυσικής ομορφιάς και της απομόνωσης αφενός και της ανθρώπινης πνευματικής δέσμευσης αφετέρου».

Το 2023, η UNESCO τόνισε τις ανησυχίες της και κάλεσε την Αίγυπτο να σταματήσει τις εξελίξεις, να ελέγξει τον αντίκτυπό τους και να καταρτίσει ένα σχέδιο διατήρησης.