Το άγχος του δημάρχου Δούκα… για να φύγει από την Αθήνα

Δεν είναι πρώτη φορά και για αυτό και δεν μας κάνει εντύπωση. Αυτή η έρμη πρωτεύουσα για κάποιον ανεξήγητο λόγο έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια ως πόλη εφαλτήριο για τον εκάστοτε δήμαρχό της.

Ο Χάρης Δούκας είναι ένας από αυτούς που έπεσε στην παγίδα, να του μοιάζει λίγο το δημαρχιλίκι και φιλοδοξεί να γίνει αρχηγός των…ατάκτων του ΠΑΣΟΚ. Δικαίωμά του θα μου πείτε, αλλά μέχρι ένα σημείο, θα λέγαμε. Δεν θα αναφερθούμε στα όσα του φορτώνουν εχθροί και…άσπονδοι φίλοι του, γιατί όσο να είναι θα έχουν ο καθένας τους λόγους του. Απλά θα του λέγαμε ότι λειτουργεί και συμπεριφέρεται σαν να βιάζεται να την κάνει από την Αθήνα, παρ όλο που οι κάτοικοί τους του φέρθηκαν και με το παραπάνω γενναιόδωρα.

Το άγχος του να κάνει πολιτική, από ότι να φροντίζει να βελτιώνεται η ζωή των δημοτών , είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Διότι ένας ολόκληρος Δούκας να ασχολείται με σκουπίδια, με πεζοδρόμια , με φωτισμό , με παράνομα παρκαρίσματα, και άλλα μικρά για έναν παρ ολίγον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι που τον στενεύει και τον δυσκολεύει. Για αυτό ακολουθεί το κακό παράδειγμα των προκατόχων του. Αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση, και την βλέπει ως εχθρό και όχι ως συνομιλητή και …χορηγό του καθώς εκείνη είναι που στηρίζει τους προϋπολογισμούς των δήμων μαζί με εμάς που φορολογούμαστε και με το παραπάνω.

Και μπορεί ο δήμαρχος Αθηναίων, να αγκαλιάζει τα συνθήματα μέχρι τέλος για την τραγωδία των Τεμπών, για να γίνει αρεστός σε ακροατήρια, αλλά δεν τον βλέπω να πηγαίνει μέχρι τέλους τη δημαρχία καθώς παραμένει κολλημένος με την κεντρική πολιτική σκηνή. Το ερώτημα είναι εάν τολμήσει να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής και με ποιο κόμμα, ή θα συνεχίσει το μπες –βγες που δεν του στοιχίζει τίποτε αλλά του προσφέρει προβολή και κυρίως την αποφυγή από τα όσα συμβαίνουν στον Δήμο.

Το τι θα κάνει θα το αποφασίσει ο ίδιος και θα ήμουν ο τελευταίος που θα είχε την απαίτηση να τον συμβουλεύσει. Απλά σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να δείχνει τους…άλλους για τις δικές του ευθύνες και θα εισπράττει το κόστος των επιλογών και των ενέργειών του. Η ατυχία είναι για την Αθήνα είναι ότι για άλλη μια φορά βλέπει έναν δήμαρχο να είναι με το ένα πόδι στο δημαρχείο και με το άλλο κάπου αλλού. Και είναι κρίμα και άδικο τόσο για την πρωτεύουσα όσο και για τους κατοίκους της. Εμείς το μόνο που μπορούμε είναι να επαναλάβουμε τη φράση του δημάρχου και παρ ολίγον αρχηγού του ΠΑΣΟΚ: Καλή τύχη κ. Δούκα…