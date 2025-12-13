Το αγροτικό ανάβει ξανά το φυτίλι: Κλιμάκωση στα μπλόκα, σκληρή γραμμή από την κυβέρνηση

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης μπαίνει το αγροτικό ζήτημα, με τις κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται και την πολιτική αντιπαράθεση να μεταφέρεται στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού.



Την ίδια ώρα που οι αγρότες, μετά την πανελλαδική τους σύσκεψη, είπαν «όχι» σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που να απαντούν στα αιτήματά τους, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Τα αιτήματα

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας τους παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα, το ενεργειακό, οι αποζημιώσεις και η στήριξη του εισοδήματός τους, με τους ίδιους να διαμηνύουν ότι ο διάλογος δεν μπορεί να είναι προσχηματικός.

Σαφές μήνυμα

Στον αντίποδα, από το βήμα της Βουλής, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιμένει στον διάλογο, έστειλε ωστόσο σαφές μήνυμα πως δεν θα γίνει ανεκτή η παραβίαση της νομιμότητας. «Όσοι ξεπεράσουν τα όρια, όσοι φτάσουν στο σημείο να παραβιάσουν τη μετακίνηση των πολιτών, θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Όποιος τολμήσει να έρθει αντιμέτωπος με την κοινωνία, θα υποστεί και τις συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανεβάζοντας τους τόνους.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, καλώντας την να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στις κινητοποιήσεις και στο ενδεχόμενο κλεισίματος των δρόμων. «Συμφωνείτε ή όχι με την κλιμάκωση; Αν ναι, να το πείτε στην κοινωνία», είπε, υπογραμμίζοντας πως «έχουν περάσει οι εποχές του “λεφτά υπάρχουν” και του “δώστα όλα”».



Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε συζήτηση «επί συγκεκριμένων πόρων και συγκεκριμένων προτάσεων», τονίζοντας ότι η πολιτική της αφορά το σύνολο του πρωτογενούς τομέα και της κοινωνίας, ενώ σημείωσε πως κάθε αποκλεισμός δρόμων προκαλεί γενικευμένη ταλαιπωρία. Απέρριψε, τέλος, τις αιχμές της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας για «λάσπη» σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας.

Crash test

Με τις δύο πλευρές να παραμένουν σε διαφορετικές τροχιές και τους αγρότες να προαναγγέλλουν συνέχιση των κινητοποιήσεων, το αγροτικό ζήτημα εξελίσσεται σε ένα από τα πιο δύσκολα crash test για την κυβέρνηση, την ώρα που η κοινωνική και πολιτική πίεση αυξάνεται.