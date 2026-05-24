Το AI «μίλησε»: Αυτός θα είναι ο νικητής και ο MVP του τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε (24/5) στις 21:00 το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague, στον μεγάλο τελικό του Final Four 2026 της Αθήνας.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για 5η φορά σε τελικό της EuroLeague, αριθμός ρεκόρ για την διοργάνωση.

Το AI έκανε τις προβλέψεις του

Ποιος πιστεύεις θα είναι ο νικητής του αποψινού τελικού της EuroLeague, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Ποιος θα είναι ο MVP;

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου διότι παίζει στην ΑΘήνα και έρχεται από πολύ πειστική εμφάνιση στον ημιτελικό.

Από την άλλη, υποστηρίζει ότι η Ρεάλ είναι ίσως η πιο “βαριά” φανέλα στην Ευρώπη και σε τελικούς σχεδόν ποτέ δεν μπορείς να την ξεγράψεις.

Μάλιστα, «βλέπει» κλειστό παιχνίδι με μικρή διαφορά και πιθανό σκορ (80-74).

Σε περίπτωση που το τρόπαιο καταλήξει σε «ερυθρόλευκα» χέρια ο MVP θα είναι ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο πιθανότερος είναι ο Φακούντο Καμπάτσο.