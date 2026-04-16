Το AI «μίλησε» για τη Super League: Τα φαβορί για υποβιβασμό με 8 αγωνιστικές να απομένουν

Η μάχη για την παραμονή στη Stoiximan Super League βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή, με 8 αγωνιστικές να απομένουν και 6 ομάδες να «μάχονται» για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

Ατρόμητος, Παναιτωλικός, Κηφισιά, ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Τρίπολης AKTOR και Πανσερραϊκός συνθέτουν ένα σκηνικό ακραίας ισορροπίας, όπου τίποτα δε θεωρείται δεδομένο και κάθε αποτέλεσμα μπορεί να ανατρέψει τη βαθμολογία.

Η βαθμολογία της «μάχης» παραμονής στη Super League

Ατρόμητος - 31 βαθμοί Παναιτωλικός - 30 βαθμοί Κηφισιά - 28 βαθμοί ΑΕΛ Novibet - 23 βαθμοί Αστέρας Τρίπολης AKTOR - 21 βαθμοί Πανσερραϊκός - 21 βαθμοί

Δύο ομάδες θα υποβιβαστούν, ωστόσο η διαφορά δυναμικής μπορεί να αλλάξει άμεσα λόγω των συνεχόμενων μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Γιατί το AI «βλέπει» θρίλερ μέχρι τέλους

Το ιδιαίτερο format, όπου οι ομάδες της ζώνης παίζουν αποκλειστικά μεταξύ τους, δημιουργεί ένα «κλειστό» πρωτάθλημα στη Super League.

Αυτό σημαίνει πως κάθε νίκη λειτουργεί ως «εξάποντο», αυξάνοντας κατακόρυφα την ένταση της μάχης για την παραμονή. Με βάση τα δεδομένα, το όριο σωτηρίας εκτιμάται στους 32-33 βαθμούς.

Ανάλυση: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ατρόμητος (31 βαθμοί)

Έχει το προβάδισμα, αλλά δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα μαθηματικά την παραμονή. Με λίγους βαθμούς ακόμα «καθαρίζει», αλλά βρίσκεται σε εγρήγορση.

Παναιτωλικός (30 βαθμοί)

Είναι σε παρόμοια κατάσταση με τον Ατρόμητο. Κρατάει την τύχη στα χέρια του, δύσκολα θα κινδυνεύσει, όμως δεν επιτρέπεται χαλάρωση.

Κηφισιά (28 βαθμοί)

«Ακροβατεί» ανάμεσα στις ομάδες που έχουν το πλεονέκτημα και στο γκρουπ των ομάδων, που θα κινδυνεύσουν άμεσα. Μπορεί να σωθεί άνετα ή να μπλέξει σοβαρά, ανάλογα με τα αποτελέσματα στα ντέρμπι παραμονής.

ΑΕΛ Novibet (23 βαθμοί)

Παραμένει στο «κυνήγι». Με νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια, ειδικά αυτά κόντρα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR, μπορεί να επιστρέψει δυναμικά.

Αστέρας Τρίπολης AKTOR (21 βαθμοί)

Ξεκίνησε από χαμηλή βάση, έχει βελτιώσει τα αποτελέσματά του και παραμένει «ζωντανός» στη μάχη για επιβίωση στη μεγάλη κατηγορία.

Πανσερραϊκός (21 βαθμοί)

Αντίστοιχη κατάσταση με τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR. Η ανάγκη για άμεσα αποτελέσματα είναι επιτακτική.

Τα σενάρια υποβιβασμού που ξεχωρίζουν

Το βασικό σενάριο: Δύο εκ των ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Τρίπολης AKTOR και Πανσερραϊκού υποβιβάζονται

Η ανατροπή: Η ΑΕΛ Novibet σώζεται και παρασύρει κάποια ομάδα από τις «πάνω» θέσεις του βαθμολογικού πίνακα

Το «θύμα» από τη μέση: Η Κηφισιά μπαίνει στην επικίνδυνη ζώνη

Η έκπληξη: Ατρόμητος ή Παναιτωλικός μπλέκουν στο τέλος

Οι πιθανότητες για υποβιβασμό

Ο Πανσερραϊκός είναι το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό με πιθανότητες που ξεπερνούν το 50% (56%).

Ακολουθεί ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR με 55% και η ΑΕΛ Novibet με 40%.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη πιστεύει πως η Κηφισιά έχει 22% πιθανότητες να υποβιβαστεί, ενώ παράλληλα θεωρεί πως ο Ατρόμητος και ο Παναιτωλικός έχουν σωθεί σχεδόν, με τις πιθανότητές τους για υποβιβασμό να μη ξεπερνούν το 20% (12 και 15 τοις εκατό αντίστοιχα).

Συμπέρασμα

Το AI καταγράφει μία από τις πιο αμφίρροπες μάχες υποβιβασμού στη Super League των τελευταίων ετών. Με 8 αγωνιστικές να απομένουν και συνεχόμενα ντέρμπι παραμονής, όλα είναι πιθανά.

Η παραμονή θα κριθεί στις λεπτομέρειες - και κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.