Το Αιγαίο «κατακτά» την Times Square: Παγκόσμια προβολή με φόντο το Μουντιάλ 2026

Μια από τις σημαντικότερες διεθνείς καμπάνιες προβολής που έχει πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Νέα Υόρκη, με το Αιγαίο να πρωταγωνιστεί σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη.

Στην περίφημη Times Square, στο εντυπωσιακό «The Cube», προβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ένα ειδικά σχεδιασμένο βίντεο αφιερωμένο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, μεταφέροντας εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι σε εκατομμύρια ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου.

Το Αιγαίο σε μία από τις πιο πολυσύχναστες πλατείες του κόσμου



Η καμπάνια ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου 2026, δίνοντας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου μια δυναμική παρουσία σε ένα από τα σημαντικότερα διαφημιστικά σημεία διεθνώς.

Μέσα από τις εικόνες που προβάλλονται, αναδεικνύονται:

τα μοναδικά τοπία των νησιών,

η αυθεντική ελληνική φιλοξενία,

ο πολιτισμός,

η γαστρονομία,

η ξεχωριστή ταυτότητα του Αιγαίου.

Το μήνυμα είναι σαφές: η νησιωτική Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο έναν καλοκαιρινό προορισμό, αλλά μια εμπειρία με παγκόσμια απήχηση.

Ιδιαίτερη στιγμή λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026



Η χρονική στιγμή της προβολής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η περιοχή της Νέας Υόρκης και του New Jersey βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω του Μουντιάλ 2026.

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός αναμένεται να συγκεντρώσει εκατομμύρια φιλάθλους, επισκέπτες, δημοσιογράφους και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας μια μοναδική ευκαιρία για διεθνή τουριστική προβολή.

Η παρουσία του Νοτίου Αιγαίου σε αυτή τη συγκυρία ενισχύει τη σύνδεση των ελληνικών νησιών με ένα παγκόσμιο κοινό υψηλού ενδιαφέροντος.



«Από το Αιγαίο στην καρδιά του κόσμου»



Τη σημασία της καμπάνιας υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία σημαντική στιγμή εξωστρέφειας για την περιοχή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου περνούν «από το Αιγαίο στην Times Square» και «στην καρδιά του κόσμου», αποκτώντας παρουσία σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του πλανήτη.

Μια επένδυση στη διεθνή εικόνα της Ελλάδας



Η καμπάνια εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς προβολής του Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των νησιών στις μεγάλες τουριστικές αγορές.

Σε μια εποχή όπου οι προορισμοί ανταγωνίζονται παγκοσμίως για την προσέλκυση επισκεπτών, η προβολή σε ένα σημείο όπως η Times Square λειτουργεί ως ισχυρό εργαλείο αναγνωρισιμότητας.

Δεν πρόκειται απλώς για μια διαφημιστική ενέργεια, αλλά για μια επένδυση στο διεθνές αποτύπωμα της ελληνικής νησιωτικής ταυτότητας.

Το Αιγαίο γίνεται παγκόσμια εικόνα



Από τις παραλίες και τα σοκάκια των νησιών μέχρι τις φωτεινές οθόνες της Νέας Υόρκης, το Νότιο Αιγαίο μεταφέρει το μήνυμα της ελληνικής φιλοξενίας σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Η εικόνα των νησιών ταξιδεύει πλέον στην καρδιά μιας παγκόσμιας μητρόπολης, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ