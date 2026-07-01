Το Αιγαίο στρώνει τραπέζι στον κόσμο:Μάχη για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028

Το Αιγαίο δεν θέλει πλέον να είναι απλώς ο προορισμός της καλοκαιρινής φωτογραφίας. Θέλει να γίνει η ιστορία που σερβίρεται στο τραπέζι.

Το Νότιο Αιγαίο κατέθεσε επίσημα την υποψηφιότητά του για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028, διεκδικώντας μια διεθνή διάκριση που θα έφερνε στο προσκήνιο όχι μόνο τα προϊόντα και τις συνταγές των νησιών, αλλά ολόκληρη τη φιλοσοφία ζωής του αρχιπελάγους.

Είναι η πρώτη ελληνική περιφέρεια που διεκδικεί τον συγκεκριμένο τίτλο του International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), μετά την ανακήρυξή της ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019.

Πηγή: dimokratiki.gr

Η απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για το 2028



Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για την υποβολή της υποψηφιότητας και εξουσιοδότησε τον περιφερειάρχη Γιώργος Χατζημάρκος να ολοκληρώσει τη διαδικασία διεκδίκησης.

Ο στόχος είναι φιλόδοξος: η γαστρονομική ταυτότητα των 50 κατοικημένων νησιών του Νοτίου Αιγαίου να αποκτήσει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Γιατί πίσω από ένα πιάτο με φάβα, ένα τοπικό τυρί, ένα κρασί ή ένα παραδοσιακό γλυκό δεν υπάρχει μόνο μια συνταγή. Υπάρχει ιστορία, παραγωγή, πολιτισμός και ένας τρόπος ζωής που διαμορφώθηκε μέσα στους αιώνες.



AI generated/ flash.gr

Από το 2014 μέχρι σήμερα: Μια στρατηγική με… άρωμα Αιγαίου



Η υποψηφιότητα δεν ξεκινά από το μηδέν. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, αποτελεί συνέχεια μιας στρατηγικής που ξεκίνησε το 2014 και ενισχύθηκε σημαντικά μετά τη διάκριση του 2019.

Μέσα σε αυτή την πορεία στηρίχθηκαν περισσότερα από 40 γαστρονομικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις κάθε χρόνο, ενισχύθηκε η παρουσία των τοπικών παραγωγών σε διεθνείς εκθέσεις, αναδείχθηκαν νέοι σεφ ως πρεσβευτές της νησιωτικής κουζίνας και η γαστρονομία μπήκε στον σχεδιασμό για τον τουρισμό, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με άλλα λόγια, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να «διαφημιστεί» το φαγητό των νησιών, αλλά να γίνει μέρος της ταυτότητάς τους.

Glomex

Μια συμμαχία 12 φορέων πίσω από την υποψηφιότητα



Το εγχείρημα στηρίζεται σε μια ευρεία συμμαχία φορέων από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Φορέων συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Ρόδου, Κω και Σαντορίνης, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, καθώς και η Ένωση Οινοποιών Αμπελουργών Νησιών Αιγαίου.

Το μήνυμα είναι ότι η γαστρονομία δεν αφορά μόνο την εστίαση. Αφορά την παραγωγή, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία.



Το σχέδιο των 50 δράσεων: Από τη γεύση στη βιωσιμότητα



Η υποψηφιότητα για το 2028 περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δράσεις και πρωτοβουλίες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι γαστρονομικές διαδρομές ανά νησί, οι πολιτιστικές εμπειρίες γύρω από την τοπική κουζίνα, η ενίσχυση των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, η εκπαίδευση νέων και επαγγελματιών, αλλά και η καταγραφή της γαστρονομικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιωσιμότητα, με δράσεις όπως το πρόγραμμα «Gastro Zero Waste», που στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων και στη σύνδεση της παραδοσιακής κουζίνας με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανάγκες.

Το στοίχημα δεν είναι ένα βραβείο



Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος έχει επισημάνει ότι η γαστρονομία των νησιών αποτελεί έκφραση της ιστορίας, της παράδοσης και της φιλοξενίας του αρχιπελάγους.

Η διεκδίκηση, όπως υπογραμμίζεται, δεν αφορά μόνο μια διεθνή διάκριση, αλλά τη δημιουργία ενός μοντέλου που συνδέει την τοπική παραγωγή, τη βιοποικιλότητα, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Γιατί το μεγάλο στοίχημα είναι ένα: το Αιγαίο να μη μείνει απλώς ένας τόπος που επισκέπτεσαι: Να γίνει ένας τόπος που… γεύεσαι!

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ