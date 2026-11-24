Αναζητούσαν πλανήτες, αλλά εντόπισαν έναν αστρικό σύντροφο που δεν περίμεναν. Διεθνής ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε έναν λευκό νάνο γύρω από έναν αμυδρό ερυθρό νάνο, αποκαλύπτοντας ότι το ήδη γνωστό ζεύγος άστρων ανήκει στην πραγματικότητα σε ένα σπάνιο τριπλό σύστημα.

Το σύστημα, που ονομάστηκε Welopōʻai, βρίσκεται περίπου 28 έτη φωτός από τη Γη και περιλαμβάνει έναν ερυθρό νάνο και δύο λευκούς νάνους — τα εξαιρετικά πυκνά υπολείμματα άστρων που έχουν ολοκληρώσει την κύρια φάση της ζωής τους. Είναι το πλησιέστερο γνωστό τριπλό σύστημα με περισσότερους από έναν λευκούς νάνους, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics.

Επικεφαλής της έρευνας είναι ο Ετιέν Αρτιγκό, από το Ινστιτούτο Έρευνας Εξωπλανητών Trottier του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ.

«Στην πραγματικότητα ψάχναμε για πλανήτες. Αντί γι’ αυτό, βρήκαμε κάτι πολύ πιο απρόσμενο», δήλωσε ο ερευνητής.

Φωτ.: Pan-STARRS1/STScI/MAST (left); International Gemini Observatory/NSF NOIRLab (right). Graphic compilation: Étienne Artigau and Heidi White (UdeM/IREx)

Το σήμα που αποκάλυψε τον κρυμμένο σύντροφο

Η ανακάλυψη ξεκίνησε από παρατηρήσεις με το όργανο SPIRou στο τηλεσκόπιο Καναδά–Γαλλίας–Χαβάης, στο Μάουνα Κέα. Οι επιστήμονες το χρησιμοποιούσαν για να αναζητήσουν πλανήτες μέσω των μεταβολών στην ταχύτητα του ερυθρού νάνου, τις οποίες προκαλεί η βαρυτική έλξη ενός αντικειμένου που περιφέρεται γύρω του.

Ωστόσο, οι μεταβολές που κατέγραψαν ήταν πολύ μεγάλες για να εξηγηθούν από έναν πλανήτη: το συνολικό εύρος τους έφτανε περίπου τα 16 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.

Παρατηρήσεις με το τηλεσκόπιο Gemini North, επίσης στη Χαβάη, επέτρεψαν στη συνέχεια την άμεση ανίχνευση του αμυδρού συνοδού και την αναγνώρισή του ως λευκού νάνου. Ένας δεύτερος λευκός νάνος, σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση, ήταν ήδη γνωστός.

Το εσωτερικό ζεύγος ολοκληρώνει μία περιφορά σε περίπου 9,8 χρόνια, με τον μεγάλο ημιάξονα της τροχιάς του να υπολογίζεται σε 4,64 αστρονομικές μονάδες. Για σύγκριση, μία αστρονομική μονάδα αντιστοιχεί στη μέση απόσταση Γης–Ήλιου.

Ο ερυθρός νάνος έχει μάζα περίπου ίση με το 42% της ηλιακής, ενώ ο νεοανακαλυφθείς λευκός νάνος περίπου με το 62%. Η μάζα του τελευταίου προσδιορίστηκε με αβεβαιότητα μόλις 0,7%, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ακριβές σημείο αναφοράς για τη μελέτη αυτών των αστρικών υπολειμμάτων.

Ο εξωτερικός λευκός νάνος βρίσκεται σε προβεβλημένη απόσταση περίπου 124 αστρονομικών μονάδων από το εσωτερικό ζεύγος, με περίοδο περιφοράς μεγαλύτερη από 1.000 χρόνια.

Γιατί η διάταξή του προβληματίζει τους επιστήμονες

Το βασικό ερώτημα αφορά το πώς ο ερυθρός νάνος επέζησε από την εξέλιξη του κοντινού του συντρόφου.

Πριν μετατραπεί σε λευκό νάνο, εκείνο το άστρο διογκώθηκε σε ερυθρό γίγαντα. Σε τέτοιες συνθήκες, ένας κοντινός αστρικός σύντροφος μπορεί να βρεθεί μέσα στα εξωτερικά του στρώματα και η αλληλεπίδραση να αλλάξει δραστικά την τροχιά του ή ακόμη και να οδηγήσει σε συγχώνευση.

Στο Welopōʻai, όμως, ο ερυθρός νάνος φαίνεται να επέζησε και να διατηρεί μια τροχιά που οι ερευνητές δυσκολεύονται να εξηγήσουν με ένα σαφές εξελικτικό σενάριο.

Ο καθηγητής Πατρίκ Ντιφούρ, ειδικός στους λευκούς νάνους και συνυπογράφων της μελέτης, υπογραμμίζει ότι η προέλευση της σημερινής διάταξης παραμένει ανοιχτό ζήτημα. Η δυσκολία δεν αφορά την επιβεβαίωση της ύπαρξης του συστήματος, αλλά την ανασύσταση της ιστορίας του.

Οι επόμενες παρατηρήσεις θα επικεντρωθούν στις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις των τριών σωμάτων και στον προσανατολισμό των τροχιών τους, ώστε να διερευνηθεί πώς προέκυψε η ασυνήθιστη αυτή αστρική οικογένεια.