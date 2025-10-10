Το αλκοόλ προκαλεί άνοια - Καταρρίπτεται ο μύθος του «ένα ποτηράκι την ημέρα»

Η κατανάλωση αλκοόλ, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη μελέτη που ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό BMJ Evidence-Based Medicine καταρρίπτει τη διαδεδομένη αντίληψη ότι το «ένα ποτηράκι την ημέρα» μπορεί να κάνει καλό στον εγκέφαλο, αποδεικνύοντας ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει «ασφαλές όριο» στην κατανάλωση αλκοόλ.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, οι επιστήμονες συνέλεξαν στοιχεία από δύο μεγάλες βάσεις δεδομένων, από το αμερικανικό Million Veteran Program και το βρετανικό UK Biobank, που περιλάμβαναν συνολικά σχεδόν 560.000 εθελοντές ηλικίας 56 έως 72 ετών. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για αρκετά χρόνια, μέχρι τη διάγνωση άνοιας, τον θάνατό τους ή τη λήξη της μελέτης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πάνω από 14.500 άτομα εμφάνισαν άνοια και σχεδόν 48.000 έχασαν τη ζωή τους.

Περισσότερο από το 90% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι πίνουν αλκοόλ, ενώ οι ερευνητές κατέγραψαν τις συνήθειες κατανάλωσης μέσα από ερωτηματολόγια και το τεστ AUDIT-C, που ανιχνεύει επικίνδυνα πρότυπα χρήσης. Η αρχική ανάλυση των δεδομένων έδειξε σχέση ανάμεσα στο ποτό και τον κίνδυνο άνοιας — τόσο τα άτομα με μηδενική κατανάλωση όσο και εκείνα με αυξημένη χρόνια κατανάλωση αλκοόλ παρουσίασαν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με όσους έπιναν λίγο. Ωστόσο, η πιο προχωρημένη γενετική ανάλυση έδειξε ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική: όσο περισσότερο πίνει κάποιος, τόσο περισσότερο αυξάνεται ο κίνδυνος να εκδηλώσει άνοια.

Κάθε γουλιά μετράει

Οι επιστήμονες ανέλυσαν γενετικά δεδομένα από 2,4 εκατομμύρια άτομα για να προβλέψουν τον κίνδυνο άνοιας που σχετίζεται με τη διά βίου κατανάλωση αλκοόλ. Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: κάθε αύξηση στην ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ συνδεόταν με αντίστοιχη αύξηση του κινδύνου. Ακόμη και ένα έως τρία επιπλέον ποτά την εβδομάδα συνδέονταν με 15% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, ενώ όσοι είχαν γενετικά αυξημένη προδιάθεση για εξάρτηση από το αλκοόλ εμφάνιζαν 16% μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι, αν και το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας, όσοι ήδη αναπτύσσουν τη νόσο τείνουν με τον καιρό να πίνουν λιγότερο. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί παλαιότερες μελέτες είχαν εσφαλμένα συμπεράνει ότι η ήπια κατανάλωση προστατεύει τον εγκέφαλο.

Τα συμπεράσματα των ερευνητών

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, είτε πρόκειται για συστηματική είτε για κοινωνική κατανάλωση αλκοόλ, σε οποιαδήποτε μορφή, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η φαινομενικά «προστατευτική» δράση του, σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες, είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί ασθενείς με πρώιμη άνοια μειώνουν την κατανάλωσή τους πριν τη διάγνωση, παραποιώντας έτσι τα στατιστικά.