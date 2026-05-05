Το άλμα πετρελαίου βάζει στο τραπέζι νέο πακέτο στήριξης - Το σχέδιο για Fuel Pass και Power Pass

Η κούρσα ανόδου στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ο κίνδυνος επιδείνωσης των πληγμάτων στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλούν έντονο προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο, που εξετάζει πλέον σενάριο παράτασης και διεύρυνσης των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στο νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας.

Με τον «κουμπαρά» ύψους 200 εκατ. ευρώ, που δίνει τη δυνατότητα στη κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις, το σχέδιο προβλέπει:



- Συνέχιση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης τον Ιούνιο για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και τη συγκράτηση του κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επισημαίνεται ότι με την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο η τιμή του πετρελαίου συγκρατήθηκε κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

- Εκ νέου ενεργοποίηση του Fuel Pass για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου για την απορρόφηση μέρους των αυξήσεων στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης που παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα και μάλιστα σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος στις τιμές χονδρικής με αποτέλεσμα η λιανική να ξεπεράσει τα 2,1 ευρώ.



Παράλληλα η εκτίναξη του φυσικού αερίου, που προοιωνίζεται ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (Power Pass) αν και για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.



Το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον μήνα Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ.

Υψηλές ταχύτητες στις τιμές του πετρελαίου Brent

Τα σενάρια για νέες παρεμβάσεις τροφοδοτούν οι υψηλές ταχύτητες στις τιμές του πετρελαίου Brent, που παραμένει σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Brent futures) ανήλθαν έως τα 114 δολάρια, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έφτασαν μέχρι και τα 126 δολάρια το βαρέλι. Σημειώνεται ότι οι επί τα χείρω αναθεωρημένες εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού που αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου Διαρθρωτικού Σχεδίου βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του Brent θα διαμορφωθεί στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος, υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα είναι «στον αέρα»



Στο μεταξύ οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup με κοινοτικούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι μακράς διάρκειας ακόμη και μετά τη λήξη της πολεμικής σύρραξης στον κόλπο επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Ήδη τη κρίση έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στην ευρωζώνη με επιτάχυνση του πληθωρισμού, επιδείνωση των αναπτυξιακών προοπτικών και κλίμα αβεβαιότητας για τη πορεία της οικονομίας.