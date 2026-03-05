Το CNN μπήκε στο Ιράν - Το οδοιπορικό του μοναδικού απεσταλμένου καναλιού του δυτικού κόσμου

Καθ' οδόν προς την Τεχεράνη βρίσκεται ο απεσταλμένος του CNN, Frederik Pleitgen, την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να χτυπούν ανηλεώς το Ιράν για έκτη ημέρα.

Το αμερικανικό CNN είναι το μοναδικό κανάλι του δυτικού κόσμου που κατάφερε να περάσει τα σύνορα του Ιράν, εξασφαλίζοντας ειδική άδεια/βίζα από το καθεστώς κι αυτό από μόνο του έχει τη δική του σημασία. Βέβαια, για την εξασφάλιση της σχετικής άδειας προφανώς έπαιξε ρόλο και η «αιώνια» κόντρα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με το αμερικανικό δίκτυο και τους δημοσιογράφους του.

CNN's Frederik Pleitgen is on his way to Iran's capital, Tehran, as Israel and the US continue their aerial campaign against the country. CNN is operating in Iran only with government permission. pic.twitter.com/tfsJrjHcx9 — CNN (@CNN) March 5, 2026

Δεν είναι λίγες οι φορές άλλωστε, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιτεθεί στο CNN, κατηγορώντας τον παγκόσμιο κολοσσό της ενημέρωσης για fake news, λόγω της αντιπολιτευτικής γραμμής που ακολουθεί.

Ο 49χρονος Frederik Pleitgen είναι γεννημένος στην Κολωνία (έχει αμερικανική και γερμανική υπηκοότητα) και επί του παρόντος εργάζεται ως ανταποκριτής του CNN στη Γερμανία με έδρα στο Βερολίνο. Το 2017 του απονεμήθηκε το βραβείο Hanns Joachim Friedrichs για την κάλυψη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την Τουρκία.