«Το Αμβούργο ενδιαφέρεται για τον Πιρόλα - Ο Ολυμπιακός ζητάει 30 εκατομμύρια» γράφουν στο εξωτερικό

Ο Λορέντσο Πιρόλα δεν έχει σταματήσει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, τόσο στη Super League, όσο και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε ο Ολυμπιακός στο φετινό Champions League και δημοσιεύματα από το εξωτερικό κάνουν λόγο για έντονο μεταγραφικό ενδιαφέρον της ομάδας του Αμβούργου για την περίπτωσή του.

Ο Ιταλός στόπερ, αν και έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, έχει μαγνητίσει τα βλέμματα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, κατακτώντας διαδοχικά νέες κορυφές. Όπως αναπαράγεται εκτός Ελλάδας, ο Πιρόλα έχει απασχολήσει αρκετές ομάδες των κορυφαίων πρωταθλημάτων και το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να κατατεθούν παραπάνω από μία προτάσεις για την εξαγορά των δικαιωμάτων του στα γραφεία της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ.

Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός είναι αρχηγός στην εθνική Ελπίδων Ιταλίας, διανύει φέτος τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό και έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα του ρόστερ, το οποίο επιμελήθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου, Εκρέμ Κονούρ, ο οποίος εξειδικεύεται σε ζητήματα μεταγραφών, ο Πιρόλα απασχολεί έντονα το Αμβούργο, το οποίο αναζητεί τον σέντερ μπακ, που θα αντικαταστήσει τον Λούκα Βούτσκοβιτς.

🚨🆕 #HamburgerSV 🇮🇹

Hamburg SV interested in Olympiacos CB Lorenzo Pirola!



📌 Hamburg → seeking successor to Luka Vušković



👀 Milan, Roma & Juventus → also linked.



💰 Olympiacos → asking €30M in Jan 2026, Dec 2025 bids around €20-25M. pic.twitter.com/saNZ2zecri — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 11, 2026

«30 εκατομμύρια ζητάει ο Ολυμπιακός»

Ο Εκρέμ Κονούρ ανέφερε, μάλιστα πως ο Ολυμπιακός για να συζητήσει μία ενδεχόμενη μεταγραφή, αξιώνει 30 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρει, δε πως η ομάδα από τον Πειραιά δέχθηκε τον περασμένο χειμώνα προτάσεις για τον Πιρόλα, που έφταναν μέχρι και τα 25 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να προχωράει σε διαπραγματεύσεις, αφού το ποσό δε θεωρήθηκε αρκετό για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις.

Για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό έχουν ενδιαφερθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ομάδες όπως η Γιουβέντους, η Ρόμα και η Μίλαν. Θεωρείται, δηλαδή βέβαιο πως το Αμβούργο δεν είναι η μοναδική ομάδα που τον παρακολουθεί από κοντά με στόχο να ξεκινήσει συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την αγορά του.

Ο Λορέντσο Πιρόλα έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2028 και φέτος μετράει με τη φανέλα των Πειραιωτών συνολικά 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, στις οποίες σκόραρε μία φορά και έδωσε μία ασίστ.