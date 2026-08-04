Ολυμπιακός: Το αναγκαίο reset button, η ενίσχυση στα εξτρέμ και το «πρέπει» της πρόκρισης

Το 0-0 απέναντι στη Ναϊμέγκεν δεν είναι αποτέλεσμα που πανικοβάλλει, αλλά σίγουρα δεν είναι και αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός μπροστά στο κοινό του.

Στα προκριματικά του Champions League οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς. Κάτι που θα πρέπει να τους ανησυχεί, είναι το γεγονός ότι η εικόνα και το λεγόμενο «reset button», πρέπει να γίνει γιατί οι Ολλανδοί έδειξαν ότι δεν αστειεύονται αν τους δώσεις χώρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξε διάθεση και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της, όμως για ακόμη μία φορά φάνηκε πως η κατοχή της μπάλας και η πίεση δεν αρκούν όταν λείπει η καθαρή σκέψη στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Οι ευκαιρίες δεν μετατράπηκαν σε γκολ και αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να προβληματίσει περισσότερο από το ίδιο το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα του Πειραιά, ακολουθεί το ίδιο «μονοπάτι» και παρότι επιβάλει τον ρυθμό της, έχει ακόμη πολύ δουλειά στη τελική πάσα-εκτέλεση.

Τα εξτρέμ που πρέπει να ενισχυθούν

Επίσης στην εντεκάδα των γηπεδούχων, μέχρι τη στιγμή που πέρασαν στο παιχνίδι ο Ζέλσον Μάρτινς και ο Ζότα Σίλβα(που έτρεχε στο γήπεδο ως «ελεύθερος»), δεν υπήρχε πάλι κάποια ιδιαίτερη απειλή και αυτή η «τρέλα» που έχουν συνήθως τα εξτρέμ. Προσπάθησε ο πρωτάρης Ρόκα να αναδείξει το ταλέντο του, αλλά ήδη έγινε εμφανές ότι του λείπει αρκετά η τελική προσπάθεια.

Από την άλλη πλευρά, η αμυντική λειτουργία κράτησε το μηδέν, στοιχείο που αποτελεί θετικό δείγμα. Ωστόσο, σε τέτοιες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις η ισορροπία είναι εύθραυστη και ένα λάθος στη ρεβάνς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.