Το Android θα σας προειδοποιεί πιο αποτελεσματικά για τηλεφωνήματα-απάτες

Το Android εισάγει μια νέα λειτουργία ανίχνευσης ψεύτικων κλήσεων που προειδοποιεί τους χρήστες όταν κάποιος προσποιείται ότι είναι κάποιος από τη λίστα επαφών τους. Η λειτουργία αποτελεί αναβάθμιση του υπάρχοντος μηχανισμού ανίχνευσης απάτης που υπάρχει στο Android από το 2024.



Πώς λειτουργεί το "Digital Handshake"

Όταν δέχεστε μια κλήση από επαφή και και οι δύο χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Phone by Google, η συσκευή του καλούντος στέλνει αθόρυβο σήμα επιβεβαίωσης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας για να επαληθεύσει ότι η κλήση είναι πραγματική και προέρχεται πραγματικά από τη συσκευή του.

Η διαδικασία βασίζεται σε κρυπτογραφημένη τεχνολογία RCS (Rich Communication Services) με κωδικοποίηση end-to-end, διασφαλίζοντας την απόλυτη ιδιωτικότητα. Αν η εφαρμογή Phone δεν λάβει το σχετικό ψηφιακό σήμα, εμφανίζει προειδοποίηση για άμεση λήξη της κλήσης, λόγω πιθανής απάτης.



Ενίσχυση υπάρχουσας ανίχνευσης απάτης

Το Android είχε ήδη δυνατότητα προειδοποίησης για απάτες από το 2024. Η ανίχνευση απάτης στο τηλέφωνο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίσει μοτίβα συνομιλίας. Εάν εντοπιστεί απάτη, ο χρήστης λαμβάνει οπτική, απτική και ηχητική προειδοποίηση ταυτόχρονα, επιτρέποντας διακοπή της κλήσης πριν γίνει… ζημιά.



Πρόσθετη ασφάλεια για νέους

Η Google θα κάνει επίσης διαθέσιμη την εφαρμογή Personal Safety και σε χρήστες κάτω των 13 ετών, επιτρέποντας εμφάνιση ιατρικών πληροφοριών και επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης στην οθόνη κλειδώματος και θα ενεργοποιήσει και λειτουργίες όπως η ανίχνευση ατυχήματος με αυτοκίνητο.