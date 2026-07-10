Το ανώνυμο email στο «ελληνικό FBI» που άνοιξε ξανά τον φάκελο της Marfin

Ένα ανώνυμο αλλά άκρως συγκεκριμένο email, το οποίο έφτασε στα ηλεκτρονικά συστήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (του αποκαλούμενου και ως «ελληνικού FBI»), ήταν η θρυαλλίδα για την ανάσυρση της υπόθεσης της Marfin από το αρχείο, οδηγώντας σε μια δικαστική και αστυνομική ανατροπή μεγατόνων.

Το email που «έδωσε» ονόματα και ομάδες



Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα περιλαμβάνονταν λεπτομερή στοιχεία που «ξεκλείδωσαν» την έρευνα. Ο αποστολέας κατονομάζε με σαφήνεια ως φυσικούς αυτουργούς της φονικής επίθεσης του 2010 τα τρία πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκαν ήδη εντάλματα σύλληψης.

Μάλιστα, στο ίδιο email γινόταν εκτενής αναφορά και σε άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ανήκαν στην ίδια επιχειρησιακή ομάδα που έδρασε εκείνη τη μοιραία ημέρα στην οδό Σταδίου.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε αμέσως ως εξαιρετικά σοβαρή και αξιόπιστη από τα στελέχη του «ελληνικού FBI», με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος και να γίνει «φύλλο και φτερό» όλο το υλικό της αρχικής δικογραφίας.

Το λάθος σε «άλλη» δικογραφία πρόδωσε τους δράστες



Η μεγάλη ανατροπή, ωστόσο, ήρθε από τη διασταύρωση των στοιχείων. Οι διωκτικές αρχές δεν περιορίστηκαν στα υπάρχοντα δεδομένα της Marfin, αλλά άνοιξαν έναν μεγάλο κύκλο ερευνών, αναζητώντας τα ίχνη των τριών υπόπτων σε άλλες, μεταγενέστερες δικογραφίες που αφορούσαν τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η σύγκριση του υλικού απέδωσε καρπούς. Όπως προέκυψε, τα τρία αυτά πρόσωπα είχαν χαρτογραφηθεί και κατηγορηθεί σε τελείως άσχετη υπόθεση. Προχωρώντας σε μια εξονυχιστική ανάλυση, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενοι της «άλλης» δικογραφίας είχαν ακριβώς τα ίδια σωματικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και την ίδια ακριβώς αμφίεση με τους δράστες που αποτυπώθηκαν στις κάμερες να πυρπολούν το υποκατάστημα της τράπεζας.

Η ταυτοποίηση αυτή «έδεσε» την υπόθεση, επιτρέποντας στις δικαστικές αρχές να εκδώσουν τα εντάλματα σύλληψης, μέσα από ανάλυση βίντεο από πορείες που είχαν τα ίδια ρούχα, αλλά και ακάλυπτα τα πρόσωπά τους.