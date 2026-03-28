Το αντίο της Χαρούλας Αλεξίου στη Μαρινέλλα: «Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας»

Δείτε το reel που ανέβασε η σπουδαία μας ερμηνεύτρια για τον θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού.

Χάρις Αλεξίου/Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μ' ένα story στο Facebook αποχαιρετά τη Μαρινέλλα η άλλη σπουδαία ερμηνεύτρια, η Χάρις Αλεξίου.

Στην ιστορία της η Χάρις Αλεξίου γράφει τα εξής: «Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω λατρεμένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας»

Το reel έχει ως μουσική υπόκρουση τη μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας «καμμιά φορά» και μία φωτογραφία της.

HARIS ALEXIOY/FACEBOOK

