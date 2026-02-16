Το αντίο του Χέιζ-Ντέιβις στο NBA πριν φορέσει την φανέλα του Παναθηναϊκού

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 16/2, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, αφήνοντας πίσω του το NBA, έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η πτήση του προσγειώθηκε στη 1:23 τα ξημερώματα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Εκεί τον περίμεναν άνθρωποι της «πράσινης» ΚΑΕ προκειμένου να τον οδηγήσουν στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει προσωρινά.

Ο στόχος είναι να πάρει κανονικά μέρος στην προπόνηση της Δευτέρας (16/2) κι εν συνεχεία να δηλωθεί στην 8άδα ξένων του ελληνικού ρόστερ (πιθανότατα αντί του Ομέρ Γιουρτσέβεν) και να ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας στην Κρήτη για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Φυσικά, θα κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις κι εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασή του, αλλά όπως είπε και ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό, στη συνομιλία που είχαν πριν από περίπου 10 μέρες, ο Χέιζ-Ντέιβις τον ενημέρωσε πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί άμεσα.

Με δημοσίευσή του στο Instagram, ο Αμερικάνος άσος, αποχαιρέτησε τον «μαγικό πλανήτη», δείχνοντας ευγνωμοσύνη για τα όσα έζησε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, στην πατρίδα του. Δείχνοντας, πως είναι έτοιμος για τις επόμενες παραστάσεις του, αυτή τη φορά φυσικά με την πράσινη φανέλα, στο υψηλότερο επίπεδο!

Το μήνυμά του

«Σε όσους βοήθησαν ή είδαν το παιδί να μεταφέρει μια τσάντα γεμάτη μπάλες μπάσκετ, γυαλιά για ντρίμπλα και κώνους στο γυμναστήριο κάθε μέρα στις 5:30 το πρωί με ένα όνειρο — αυτό απέδωσε και τα κατάφερε. Εις υγείαν αυτού του κεφαλαίου και των πολλών που θα γραφτούν ακόμα».