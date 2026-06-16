Το αόρατο «ίντερνετ» της φύσης: Οι μύκητες κάτω από το έδαφος που κρατούν ζωντανό τον πλανήτη

Κάτω από τα δάση, τα λιβάδια, τις καλλιέργειες και τους υγροτόπους του πλανήτη κρύβεται ένα τεράστιο δίκτυο ζωής που μέχρι σήμερα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αόρατο.

Πρόκειται για ένα υπόγειο σύστημα μυκήτων, το συνολικό μήκος του οποίου εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 110.000 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

Ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης αυτού του κρυμμένου κόσμου, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή διάσταση της ζωής κάτω από την επιφάνεια της Γης και δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι μύκητες στη λειτουργία των οικοσυστημάτων.

Ένα «διαδίκτυο» κάτω από το έδαφος



Οι οργανισμοί αυτοί είναι οι δενδρόμορφοι μυκορριζικοί μύκητες, οι οποίοι συνεργάζονται με τις ρίζες των περισσότερων φυτών στη στεριά. Δημιουργούν ένα τεράστιο υπόγειο πλέγμα μέσα από λεπτά νηματοειδή τμήματα, τις λεγόμενες υφές.

Μέσω αυτού του δικτύου πραγματοποιείται μια αόρατη ανταλλαγή: οι μύκητες βοηθούν τα φυτά να απορροφήσουν θρεπτικά στοιχεία όπως άζωτο και φώσφορο, ενώ σε αντάλλαγμα λαμβάνουν άνθρακα που παράγεται μέσω της φωτοσύνθεσης.

Αν όλα αυτά τα μικροσκοπικά νήματα ενώνονταν σε μία ευθεία γραμμή, το μήκος τους θα ήταν τόσο μεγάλο ώστε να αντιστοιχεί περίπου στο 10% του πλάτους του γαλαξία μας.

Ο πρώτος χάρτης του υπόγειου κόσμου



Για να καταγράψουν την έκταση αυτού του δικτύου, οι επιστήμονες συγκέντρωσαν δεδομένα από 16.669 δείγματα εδάφους, τα οποία προέρχονταν από 322 προηγούμενες μελέτες σε όλο τον κόσμο.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον εξελικτικό βιολόγο Τζάστιν Στιούαρτ από την Εταιρεία Προστασίας Υπόγειων Δικτύων (SPUN), χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να υπολογίσει την πυκνότητα των μυκητιακών δικτύων στο ανώτερο στρώμα του εδάφους σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά μέσο όρο υπάρχουν περίπου 4,4 μέτρα μυκητιακών υφών σε κάθε κυβικό εκατοστό επιφανειακού εδάφους.

Τα λιβάδια κρύβουν τεράστιους θησαυρούς



Η κατανομή των μυκήτων δεν είναι ίδια παντού. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ορισμένα από τα πλουσιότερα σημεία βρίσκονται σε άγρια λιβάδια, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές ή περιοχές που πλημμυρίζουν εποχικά.

«Αυτό είναι το πυκνότερο μυκητιακό δάσος στη Γη και βρίσκεται κάτω από άγρια λιβάδια», ανέφερε ο Στιούαρτ, επισημαίνοντας ότι αυτές οι εκτάσεις απειλούνται καθώς η καταστροφή της βλάστησης μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα από την υλοτόμηση ενός δάσους.

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Η ανθρώπινη παρέμβαση μειώνει τα υπόγεια δίκτυα



Η ανθρώπινη δραστηριότητα φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά αυτά τα οικοσυστήματα. Στις γεωργικές εκτάσεις, η πυκνότητα των μυκητιακών δικτύων είναι κατά μέσο όρο μειωμένη περίπου κατά 50% σε σύγκριση με πιο φυσικά περιβάλλοντα.

Οι επιστήμονες συνδέουν τη μείωση αυτή με πρακτικές όπως η χρήση μυκητοκτόνων και η εκτεταμένη εφαρμογή λιπασμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και φώσφορο, που μπορούν να διαταράξουν τη φυσική συνεργασία φυτών και μυκήτων.

Οι μύκητες ως σύμμαχοι απέναντι στην κλιματική αλλαγή



Πέρα από τον ρόλο τους στην υγεία των οικοσυστημάτων, οι υπόγειοι μύκητες φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση και στο κλίμα.

Προηγούμενες μελέτες εκτιμούν ότι μπορούν να δεσμεύουν κάθε χρόνο ποσότητες άνθρακα αντίστοιχες με περίπου 3,9 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα — ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 11% των παγκόσμιων εκπομπών από ορυκτά καύσιμα το 2021.

Με αυτόν τον τρόπο, τα μυκητιακά δίκτυα λειτουργούν σαν μια τεράστια φυσική αποθήκη άνθρακα μέσα στο έδαφος.



Ένας αόρατος κόσμος που χρειάζεται προστασία



Παρά τη σημαντική ανακάλυψη, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα, ειδικά σε περιοχές όπως τα τροπικά δάση και οι έρημοι.

Το επόμενο βήμα της έρευνας είναι να κατανοηθεί καλύτερα πώς αυτά τα δίκτυα δημιουργούνται, πώς εξαφανίζονται και πώς συμβάλλουν στη διατήρηση του άνθρακα στο έδαφος.

Ο νέος παγκόσμιος χάρτης αποδεικνύει ότι κάτω από τα πόδια μας υπάρχει ένας τεράστιος και πολύπλοκος κόσμος, από τον οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ζωή πάνω στη Γη.

Με πληροφορίες από το Science