Το απίστευτο μπόνους που θα λάβει ο προπονητής στατικών φάσεων της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ κατέκτησε την Premier League μετά από 22 χρόνια και ο Νικολάς Χοβέρ που ήταν πίσω από τις στημένες φάσεις των «κανονιέρηδων» έκανε τρομερή δουλειά.

Οι στατικές φάσεις έδωσαν... μισό πρωτάθλημα στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, με αποτέλεσμα η διοίκηση να χρυσώσει τον υπεύθυνο αυτών. Ο Χόβερ έχει έναν όρο στο συμβόλαιό του ο οποίος λέει πως για κάθε γκολ που θα σκοράρει η ομάδα από στατική φάση, ο ίδιος θα λαμβάνει ως μπόνους περίπου 11.700 ευρώ!

Οι «κανονιέρηδες» σκόραραν 25 γκολ από στημένες φάσεις φέτος στο πρωτάθλημα, με τις 19 να είναι από εκτελέσεις κόρνερ, ενώ μαζί με τα υπόλοιπα στα κύπελλα Αγγλίας και στο Champions League φτάνουμε στα 34, δηλαδή ο βοηθός του Αρτέτα θα λάβει μπόνους περίπου 399.000 ευρώ με τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να εκκρεμεί.

Επίσης η διοίκηση της Άρσεναλ αναμένεται να του προτείνουν νέος συμβόλαιο με το ίδιο μπόνους, όμως με περισσότερα λεφτά.