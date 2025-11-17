Το απίθανο γήπεδο στην Αλβανία: Κοιμάσαι στο ξενοδοχείο... και βλέπεις ποδόσφαιρο

Το Αλβανία - Αγγλία ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο φιναλίστ του ομίλου μιας και τα πάντα είχαν ήδη κριθεί πριν τη σέντρα. Σε έναν όμιλο που τα «Τρία Λιοντάρια» κατάφεραν να φέρουν εις πέρας με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση. Όχι απλά δεν ηττήθηκαν, αλλά δεν δέχθηκαν ούτε γκολ και φυσικά μέτρησαν οκτώ νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Έγιναν δε, η πρώτη εθνική που καταφέρνει κάτι τέτοια στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ άργησε να πατήσει το πόδι στο γκάζι και στις πρώτες της καλές ευκαιρίες έπεσε πάνω στον Θωμά Στρακόσια της ΑΕΚ που ξεκίνησε ξανά βασικός. Στο τέλος πήρε τη νίκη με 2-0 χάρη στα δύο γκολ που σημείωσε ο Χάρι Κέιν στο 72' και στο 82', διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Η εν λόγω αναμέτρηση διεξήχθη στην «Αρένα Κομπετάρε» 22.500 θέσεων, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Τιράνων, δίπλα στην περιοχή ψυχαγωγίας Μπλόκου, ακριβώς νότια της πλατείας Σκεντέρμπεης. Το στάδιο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια, αν κάποιος διαμένει στα Τίρανα.

Η Αρένα Κομπεταρέ και το ξενοδοχείο

Η κατασκευή του γηπέδου ξεκίνησε το 2016 και το στάδιο εγκαινιάστηκε επίσημα στις 17 Νοεμβρίου 2019 με αγώνα μεταξύ Αλβανίας και Γαλλίας (0-2). Η Αλβανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FSHF) και η αλβανική κυβέρνηση ξεκίνησαν τον σχεδιασμό για το νέο τους στάδιο το 2011, με την κυβέρνηση να κατέχει το ένα τέταρτο των μετοχών και την FSHF να κατέχει το 70%.

Ωστόσο, λόγω προβλημάτων με τα αρχικά σχέδια που υπερέβαιναν τον προϋπολογισμό, τα σχέδια αναβλήθηκαν και καθυστέρησαν, με αποτέλεσμα να χρειαστούν πέντε χρόνια και δύο διαφορετικές αρχιτεκτονικές ομάδες για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Στη συνέχεια χτίστηκε στην ίδια τοποθεσία με το στάδιο Qemal Stafa, το οποίο χρησίμευσε ως το κύριο στάδιο της Αλβανίας για 70 χρόνια πριν κατεδαφιστεί το 2016 για να δημιουργηθεί η θέση του για την Αρένα Κομπεταρέ, η οποία περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο ξενοδοχείο.

Μάλιστα, ορισμένα δωμάτια στο Tirana Marriott Hotel προσφέρουν μια εκπληκτική θέα στο γήπεδο. Η πανοραμική θέα επιτρέπει στους επισκέπτες να έχουν τέλεια θέα στο χλοοτάπητα, με ορισμένους οπαδούς της Αγγλίας να μετανιώνουν ενδεχομένως που αγόρασαν εισιτήριο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους κόντρα στην Αλβανία. Μάλιστα, όσοι διέμεναν στο εν λόγω ξενοδοχείο έπρεπε να πληρώσουν μεταξύ 151 και 221 λιρών για μία διανυκτέρευση.

Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης γυμναστήριο, αίθουσες συσκέψεων και το εστιατόριο «Terra», το οποίο συνδυάζει αλβανικά και μεσανατολικά πιάτα. Υπάρχουν 80 δωμάτια στο ξενοδοχείο, πολλά από τα οποία στεγάζονται σε έναν πύργο 112 μέτρων που υψώνεται πάνω από το στάδιο. Ο αρχικός σχεδιασμός του σταδίου προέβλεπε χωρητικότητα 33.000 θεατών, αλλά αυτά τα σχέδια δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Το στάδιο χρησιμοποιείται κυρίως για ποδοσφαιρικούς αγώνες και συνήθως δεν φιλοξενεί συναυλίες ή άλλες εκδηλώσεις. Επιπλέον, στον πρώτο όροφο βρίσκεται το Μουσείο Αλβανικού Ποδοσφαίρου, το οποίο αφηγείται την ιστορία του σταδίου ως μέρος της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς των Τιράνων. Η πλήρης ιστορία του αλβανικού ποδοσφαίρου απεικονίζεται με εικόνες, βίντεο και μουσική σε αυτό το μουσείο, το οποίο είναι δωρεάν για ντόπιους και ξένους επισκέπτες.