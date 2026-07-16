Το απλό αντικείμενο που οι ειδικοί προτείνουν να βάλεις στο ψυγείο για λιγότερη υγρασία και οσμές

Με την πρώτη ματιά, η ιδέα να τοποθετήσεις ένα ρολό χαρτί υγείας στο ψυγείο μοιάζει περισσότερο με διαδικτυακό μύθο παρά με χρήσιμη συμβουλή. Ωστόσο, όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με την οργάνωση και τον καθαρισμό του σπιτιού υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα μικρό τέχνασμα που μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση ενός πιο καθαρού και φρέσκου εσωτερικού χώρου.

Η εξήγηση βρίσκεται στις απορροφητικές ιδιότητες του χαρτιού. Σύμφωνα με τη Λετίσια Πέρεθ, δημιουργό περιεχομένου που ειδικεύεται σε πρακτικές λύσεις για το σπίτι, ένα ρολό χαρτί υγείας μπορεί να απορροφά μέρος της υγρασίας που συσσωρεύεται στο ψυγείο, περιορίζοντας έτσι τις δυσάρεστες οσμές και συμβάλλοντας σε ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον για τη συντήρηση των τροφίμων.

Δες πώς εφαρμόζεται σωστά αυτό το απλό κόλπο, πόσο συχνά πρέπει να αλλάζεις το ρολό και τι λένε οι ειδικοί για την αποτελεσματικότητά του.