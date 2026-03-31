Το απλό διατροφικό κόλπο που φαίνεται να ενισχύει την απώλεια βάρους

Η ιδέα ότι η απώλεια βάρους απαιτεί αυστηρά και περίπλοκα προγράμματα διατροφής αμφισβητείται από νέα επιστημονικά δεδομένα. Αντί για ποικιλία και «δημιουργικές» επιλογές, μια πιο απλή και επαναλαμβανόμενη προσέγγιση ίσως αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Health Psychology, οι άνθρωποι που τρώνε παρόμοια γεύματα καθημερινά και διατηρούν σταθερή πρόσληψη θερμίδων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χάσουν βάρος σε σύγκριση με όσους αλλάζουν συνεχώς τις διατροφικές τους συνήθειες.

Πώς σχεδιάστηκε η μελέτη και τι κατέγραψαν οι συμμετέχοντες

Η έρευνα βασίστηκε σε 112 ενήλικες με αυξημένο σωματικό βάρος, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα απώλειας βάρους διάρκειας 12 εβδομάδων. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν καθημερινά ό,τι έτρωγαν μέσω εφαρμογής στο κινητό, ενώ παράλληλα ζυγίζονταν με ψηφιακή ζυγαριά που κατέγραφε αυτόματα τα δεδομένα. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς τότε οι περισσότεροι παραμένουν πιο συνεπείς και προσηλωμένοι στον στόχο τους, επιτρέποντας πιο αξιόπιστα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά τους.

Οι ερευνητές εστίασαν σε δύο βασικούς παράγοντες: πόσο σταθερή ήταν η ημερήσια πρόσληψη θερμίδων και πόσο συχνά επαναλαμβάνονταν τα ίδια γεύματα. Με άλλα λόγια, εξέτασαν αν οι συμμετέχοντες έτρωγαν περίπου τις ίδιες ποσότητες κάθε μέρα και αν επέλεγαν παρόμοια τρόφιμα αντί να αλλάζουν συνεχώς το μενού τους. Αυτοί οι δείκτες έδωσαν μια σαφή εικόνα για το πόσο «προβλέψιμη» ήταν η διατροφή κάθε ατόμου και πώς αυτή η προβλεψιμότητα σχετίζεται με την απώλεια βάρους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για θερμίδες και επανάληψη γευμάτων

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι ακολουθούσαν επαναλαμβανόμενη διατροφή έχασαν κατά μέσο όρο περίπου 5,9% του σωματικού τους βάρους, ενώ εκείνοι με μεγαλύτερη ποικιλία τροφών έχασαν περίπου 4,3%. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι κάθε αύξηση στις ημερήσιες διακυμάνσεις θερμίδων είχε αρνητικό αντίκτυπο στο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, για κάθε επιπλέον απόκλιση 100 θερμίδων από τη μία μέρα στην άλλη, η συνολική απώλεια βάρους μειωνόταν αισθητά μέσα στο διάστημα της μελέτης.

Η εξήγηση είναι απλή: η ρουτίνα μειώνει την ανάγκη για συνεχείς αποφάσεις. Όταν τα γεύματα είναι προκαθορισμένα και επαναλαμβανόμενα, η διαδικασία γίνεται πιο αυτόματη και απαιτεί λιγότερη πειθαρχία. Έτσι, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να παραμείνουν συνεπείς στις υγιεινές επιλογές τους.

Η ισορροπία ανάμεσα σε απλότητα και διατροφική ποικιλία

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τη διατροφική ποικιλία. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση διαφορετικών τροφών, ειδικά φρούτων και λαχανικών, συνδέεται με καλύτερη υγεία. Αυτό δημιουργεί μια φαινομενική αντίφαση: από τη μία η ποικιλία ωφελεί τον οργανισμό, από την άλλη η απλότητα βοηθά στην απώλεια βάρους. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι το ιδανικό ίσως βρίσκεται κάπου στη μέση — μια επαναλαμβανόμενη βάση γευμάτων που όμως περιλαμβάνει υγιεινές επιλογές.

Το βασικό συμπέρασμα είναι απλό: η συνέπεια φαίνεται να παίζει σημαντικότερο ρόλο από την ποικιλία όταν στόχος είναι η απώλεια βάρους. Δεν χρειάζονται περίπλοκες στρατηγικές ή συνεχείς αλλαγές. Μερικές σταθερές, ισορροπημένες επιλογές που επαναλαμβάνονται καθημερινά μπορεί να είναι το «κλειδί» για πιο εύκολη και βιώσιμη απώλεια κιλών.