LIFE Καθαριότητα

Το απλό κόλπο με το αλάτι που μπορεί να δώσει νέα ζωή στη σκούπα σου

Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσεις αμέσως μια σκούπα που έχει αρχίσει να φθείρεται. Μπορείς εύκολα να παρατείνεις τη διάρκεια χρήσης της.

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Αν η σκούπα σου έχει χάσει την αρχική της αποτελεσματικότητα, υπάρχει ένα εύκολο και χαμηλού κόστους τέχνασμα που υπόσχεται να αναζωογονήσει τις τρίχες της. Η μέθοδος βασίζεται σε έναν συνδυασμό αλατιού, λευκού ξιδιού και ζεστού νερού, υλικά που χρησιμοποιούνται συχνά και σε άλλες εργασίες καθαρισμού του σπιτιού.

Το συγκεκριμένο κόλπο έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, καθώς πολλοί αναζητούν τρόπους να συντηρούν τα εργαλεία καθαρισμού χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύουν χρήματα για νέα. Αφήνοντας τη σκούπα να παραμείνει μέσα στο διάλυμα για ένα ολόκληρο βράδυ, αρκετοί υποστηρίζουν ότι οι τρίχες της γίνονται πιο εύκαμπτες, απομακρύνονται τα υπολείμματα βρωμιάς και η σκούπα μπορεί να αποδώσει καλύτερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Δες πώς εφαρμόζεται βήμα-βήμα η μέθοδος και ποιες προφυλάξεις χρειάζεται να ακολουθήσεις πριν τη δοκιμάσεις.

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