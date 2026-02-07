Ελλάδα πατάτες Καθαριότητα Σας είναι χρήσιμα

Το απλό «σπιτικό» κόλπο που διώχνει τη σκουριά από κατσαρόλες και τηγάνια

Photo Credits' Unpslash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει έδαφος ένα από τα πιο δημοφιλή «σπιτικά» tricks καθαριότητας στην κουζίνα: ο συνδυασμός φλούδας πατάτας και μαγειρικής σόδας για την απομάκρυνση της σκουριάς από κατσαρόλες, τηγάνια και μεταλλικά σκεύη.

Η μέθοδος ξεχώρισε επειδή είναι απλή, χαμηλού κόστους και βασίζεται σε υλικά που σχεδόν όλοι έχουν ήδη στο σπίτι τους. Δεν απαιτεί χημικά καθαριστικά ούτε ιδιαίτερη προετοιμασία — μόνο λίγη υπομονή.

Η αποτελεσματικότητά της δεν είναι τυχαία. Η μαγειρική σόδα λειτουργεί ως ήπιο λειαντικό, απομακρύνοντας επικαθίσεις και σκουριά χωρίς να τραυματίζει την επιφάνεια του μετάλλου. Παράλληλα, η φλούδα πατάτας περιέχει οξαλικό οξύ, μια φυσική ουσία που βοηθά στη διάλυση της σκουριάς.

Όταν τα δύο υλικά συνδυάζονται, η δράση τους ενισχύεται, προσφέροντας ένα φυσικό και αποτελεσματικό καθαριστικό που μπορεί να επαναφέρει σκεύη από σίδηρο ή ατσάλι που έχουν αλλοιωθεί από την υγρασία.

