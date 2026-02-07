Το απλό «σπιτικό» κόλπο που διώχνει τη σκουριά από κατσαρόλες και τηγάνια

Τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει έδαφος ένα από τα πιο δημοφιλή «σπιτικά» tricks καθαριότητας στην κουζίνα: ο συνδυασμός φλούδας πατάτας και μαγειρικής σόδας για την απομάκρυνση της σκουριάς από κατσαρόλες, τηγάνια και μεταλλικά σκεύη.



Η μέθοδος ξεχώρισε επειδή είναι απλή, χαμηλού κόστους και βασίζεται σε υλικά που σχεδόν όλοι έχουν ήδη στο σπίτι τους. Δεν απαιτεί χημικά καθαριστικά ούτε ιδιαίτερη προετοιμασία — μόνο λίγη υπομονή.



Η αποτελεσματικότητά της δεν είναι τυχαία. Η μαγειρική σόδα λειτουργεί ως ήπιο λειαντικό, απομακρύνοντας επικαθίσεις και σκουριά χωρίς να τραυματίζει την επιφάνεια του μετάλλου. Παράλληλα, η φλούδα πατάτας περιέχει οξαλικό οξύ, μια φυσική ουσία που βοηθά στη διάλυση της σκουριάς.



Όταν τα δύο υλικά συνδυάζονται, η δράση τους ενισχύεται, προσφέροντας ένα φυσικό και αποτελεσματικό καθαριστικό που μπορεί να επαναφέρει σκεύη από σίδηρο ή ατσάλι που έχουν αλλοιωθεί από την υγρασία.

