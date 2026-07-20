LIFE Καθαριότητα

Το απλό τεστ με ένα φύλλο χαρτί που αποκαλύπτει αν τα παράθυρά σου αφήνουν τη ζέστη να μπει

Τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, οι περισσότεροι κρατούν παράθυρα και παντζούρια κλειστά για να διατηρήσουν το σπίτι δροσερό.

Unsplash
Unsplash
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Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε φθαρμένα λάστιχα ή μικρά κενά στα κουφώματα, από τα οποία περνά ο ζεστός αέρας. Για έναν γρήγορο έλεγχο της στεγανότητας δεν απαιτούνται εργαλεία ή τεχνικές γνώσεις, αλλά μόνο ένα απλό φύλλο χαρτί.

Ένα απλό φύλλο χαρτί Α4 αρκεί για να ελέγξεις αν τα παράθυρά σου μονώνουν σωστά ή αν αφήνουν τη ζέστη να εισχωρεί στο σπίτι, αυξάνοντας τη θερμοκρασία και την κατανάλωση ρεύματος.

Δες πώς κάνεις αυτό το απλό τεστ, τι δείχνει το αποτέλεσμα και τι μέτρα πρέπει να πάρεις αν διαπιστώσεις ότι τα παράθυρά σου δεν σφραγίζουν σωστά.

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