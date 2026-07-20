Το απλό τεστ με ένα φύλλο χαρτί που αποκαλύπτει αν τα παράθυρά σου αφήνουν τη ζέστη να μπει

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε φθαρμένα λάστιχα ή μικρά κενά στα κουφώματα, από τα οποία περνά ο ζεστός αέρας. Για έναν γρήγορο έλεγχο της στεγανότητας δεν απαιτούνται εργαλεία ή τεχνικές γνώσεις, αλλά μόνο ένα απλό φύλλο χαρτί.

Ένα απλό φύλλο χαρτί Α4 αρκεί για να ελέγξεις αν τα παράθυρά σου μονώνουν σωστά ή αν αφήνουν τη ζέστη να εισχωρεί στο σπίτι, αυξάνοντας τη θερμοκρασία και την κατανάλωση ρεύματος.

Δες πώς κάνεις αυτό το απλό τεστ, τι δείχνει το αποτέλεσμα και τι μέτρα πρέπει να πάρεις αν διαπιστώσεις ότι τα παράθυρά σου δεν σφραγίζουν σωστά.