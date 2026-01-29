Το απλό τρικ με το υγρό σφουγγάρι στο φούρνο μικροκυμάτων που μετατρέπει τον καθαρισμό σε παιχνίδι

Η ιδέα να τοποθετήσει κανείς ένα βρεγμένο σφουγγάρι μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί αρχικά να ακούγεται αλλόκοτη, όμως πρόκειται για ένα κόλπο που έχει κερδίσει δημοτικότητα για πολύ πρακτικούς λόγους. Με τη βοήθεια της θερμότητας και του ατμού το υγρό σφουγγάρι μαλακώνει τα υπολείμματα τροφών, συμβάλλει στην απολύμανση του εσωτερικού και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, χωρίς την ανάγκη χημικών καθαριστικών. Έτσι, ο καθαρισμός της συσκευής γίνεται πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής.

Δες πώς μπορείς να καθαρίζεις το μικροκύματα αποτελεσματικά.