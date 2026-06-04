LIFE Καθαριότητα

Το απλό υλικό της κουζίνας που μπορεί να βοηθήσει τα φυτά στις γλάστρες σου

Φθηνή, εύκολη στη χρήση και σχεδόν πάντα διαθέσιμη στο σπίτι, η μαγειρική σόδα έχει αποκτήσει υποστηρικτές ανάμεσα στους νέους κηπουρούς.

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Τα τελευταία χρόνια, η μαγειρική σόδα έχει βρει τη θέση της και στην κηπουρική, καθώς αρκετοί καλλιεργητές τη θεωρούν μια απλή λύση για καθημερινά προβλήματα των φυτών. Η δημοτικότητά της οφείλεται κυρίως στο χαμηλό κόστος και στην ευκολία εφαρμογής, ενώ χρησιμοποιείται συχνά ως εναλλακτική σε πιο εξειδικευμένα προϊόντα.

Οι υποστηρικτές της αναφέρουν ότι μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση καλύτερων συνθηκών στο χώμα των γλαστρών, ιδιαίτερα όταν το συχνό πότισμα επηρεάζει την ισορροπία του υποστρώματος. Παράλληλα, χρησιμοποιείται από αρκετούς κηπουρούς ως βοήθημα για την αντιμετώπιση ορισμένων μυκήτων και ως μέσο αποτροπής ανεπιθύμητων εντόμων, χωρίς την ανάγκη χημικών σκευασμάτων. Ωστόσο, η χρήση της απαιτεί μέτρο, καθώς η υπερβολική ποσότητα μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα για τα φυτά.

Δες πώς χρησιμοποιείται σωστά η μαγειρική σόδα στις γλάστρες, ποια είναι τα πιθανά οφέλη της και τι πρέπει να προσέξεις πριν τη δοκιμάσεις στα φυτά σου.

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