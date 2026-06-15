Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Αταμάν στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρέτησε τον δεμένο με τον λαό της ομάδας, Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός πέρασε τρία χρόνια στην πατρίδα μας και αποχωρεί έχοντας κερδίσει τέσσερα τρόπαια. Κατέκτησε την EuroLeague το 2024, το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2024, το Κύπελλο Ελλάδας το 2025 και ένα ακόμη Κύπελλο, το 2026.

Αφού τον αποχαιρέτησε η ΚΑΕ με βίντεο στα social media, έδωσε και εκείνος το μήνυμα του γι΄αυτά τα τρία χρόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν:

«Πραγματικά πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα, σε αυτή την υπέροχη χώρα και πραγματικά είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και με την οικογένεια Γιαννακόπουλου.

Και φυσικά, είμαι χαρούμενος που έδωσα κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών, αυτά τα τρία υπέροχα Κύπελλα. Τέσσερα, τέσσερα υπέροχα Κύπελλα.

Πρώτα απ' όλα, το πρωτάθλημα της EuroLeague. Έτσι, σε όλη μου την καριέρα θα θυμάμαι αυτές τις ημέρες, τους καταπληκτικούς φιλάθλους και την καταπληκτική υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας.

Είμαι περήφανος επίσης, για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που είχα στην Ελλάδα. Όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων. Πολύ κόσμο...

Σας ευχαριστώ πολύ για τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί.

Tώρα, είναι η ώρα για μία νέα εποχή για όλους μας».