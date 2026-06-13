Το «απόκοσμο» ψάρι με το κόκκινο λοφίο που αλιεύτηκε ανοιχτά της Σκοπέλου

Ένα ψάρι που μοιάζει περισσότερο με πλάσμα της αβύσσου παρά με μια συνηθισμένη ψαριά αλιεύτηκε από τα βαθιά νερά ανοιχτά της Σκοπέλου, προκαλώντας αίσθηση στους ψαράδες και στους κατοίκους των Βορείων Σποράδων.

Το εντυπωσιακό λοφόψαρο, μήκους περίπου ενός μέτρου, πιάστηκε στο παραγάδι του Σκοπελίτη ψαρά Σπύρου Ραμαντάνη, σε βάθος περίπου 500 μέτρων. Σύμφωνα με το sporadesnews.gr, ο έμπειρος αλιέας ψάρευε μπακαλιάρους όταν είδε στο παραγάδι του ένα ψάρι με ασυνήθιστο σχήμα, ασημένιο σώμα και κόκκινο ραχιαίο πτερύγιο, που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Το σπάνιο ψάρι φέρεται να είχε τσιμπήσει σε δόλωμα σαφρίδι και ανασύρθηκε από βάθος όπου το φως σχεδόν δεν φτάνει. Εκεί, στα πιο σκοτεινά στρώματα της θάλασσας, ζουν οργανισμοί που οι άνθρωποι βλέπουν ελάχιστες φορές - συνήθως όταν πιαστούν τυχαία σε βαθιά αλιευτικά εργαλεία ή όταν ξεβραστούν μετά από κακοκαιρία.

Το ψάρι με το κόκκινο λοφίο

Το είδος αναγνωρίστηκε, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ως Lophotus guentheri, γνωστό διεθνώς ως Crested Bandfish. Ανήκει στην οικογένεια Lophotidae, μια ομάδα σπάνιων, ταινιόμορφων ψαριών που ζουν σε βαθιά νερά και ξεχωρίζουν για την παράξενη εμφάνισή τους.

Το σώμα του είναι μακρόστενο, ασημένιο, με μεταλλικές γαλαζωπές αποχρώσεις. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του, όμως, είναι το κόκκινο ραχιαίο πτερύγιο, που ξεκινά από το κεφάλι και εκτείνεται κατά μήκος της πλάτης, σχηματίζοντας ένα είδος «λοφίου». Από αυτό το γνώρισμα προέρχεται και η ονομασία του.

Τα μεγάλα μάτια του είναι ακόμη ένα σημάδι της ζωής στα βαθιά. Σε περιβάλλοντα όπου το φως είναι ελάχιστο, η όραση και η ικανότητα προσανατολισμού γίνονται κρίσιμες για την επιβίωση.

Ο Σπύρος Ραμαντάνης με το λοφόψαρο που αλίευσε (sporadesnews.gr)

Ένα ψάρι που «ρίχνει μελάνι»

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά των λοφόψαρων είναι ένας εσωτερικός σάκος με σκούρο υγρό, παρόμοιο με το μελάνι που χρησιμοποιούν τα καλαμάρια και οι σουπιές. Όταν το ψάρι αισθανθεί απειλή, μπορεί να απελευθερώσει το υγρό αυτό στο νερό, δημιουργώντας ένα θολό «σύννεφο» που το βοηθά να ξεφύγει από τους θηρευτές.

Αυτό το βιολογικό χαρακτηριστικό είναι εξαιρετικά σπάνιο για ψάρι και κάνει το λοφόψαρο ακόμη πιο εντυπωσιακό. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα ζώο που μοιάζει να έχει δανειστεί στοιχεία από διαφορετικούς κόσμους: μακρόστενο ασημένιο σώμα, μάτια της αβύσσου, κόκκινο λοφίο και έναν μηχανισμό άμυνας που θυμίζει κεφαλόποδο.

Γιατί το μπέρδεψαν με τη «σπάθα»

Με την πρώτη ματιά, αρκετοί ντόπιοι και ψαράδες φέρεται να το μπέρδεψαν με τη γνωστή «σπάθα», λόγω του μακρόστενου και ασημένιου σώματός του. Η ομοιότητα, όμως, σταματά εκεί.

Το λοφόψαρο έχει διαφορετικό κεφάλι, χαρακτηριστικό κόκκινο πτερύγιο και μορφολογία που το ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα μακρόστενα ψάρια των ελληνικών θαλασσών. Το τετραγωνισμένο προφίλ του κεφαλιού, τα μεγάλα μάτια και το ραχιαίο πτερύγιο που μοιάζει με λοφίο είναι στοιχεία που οδηγούν στην αναγνώρισή του ως λοφόψαρο.

Τι δείχνει αυτή η σπάνια αλίευση για το Αιγαίο

Η αλίευση ενός τέτοιου ψαριού ανοιχτά της Σκοπέλου δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή εικόνα. Είναι και μια υπενθύμιση του πόσο άγνωστος παραμένει ο κόσμος των βαθιών νερών του Αιγαίου.

Οι Βόρειες Σποράδες είναι γνωστές για τον θαλάσσιο πλούτο τους, όμως τα βαθιά οικοσυστήματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αθέατα. Πολλά από τα είδη που ζουν εκεί καταγράφονται σπάνια, όχι απαραίτητα επειδή δεν υπάρχουν, αλλά επειδή ο άνθρωπος έρχεται ελάχιστες φορές σε επαφή μαζί τους.

Τα λοφόψαρα και συγγενικά είδη έχουν καταγραφεί σποραδικά στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, συχνά ως τυχαία αλιεύματα σε βαθιά νερά. Κάθε τέτοια καταγραφή έχει ενδιαφέρον, γιατί προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.