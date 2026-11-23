Τα χειρότερα νέα ήρθαν στα αυτιά των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, καθώς ο Σατίνο Αντίνο, υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ήταν στο 6ο λεπτό, όταν το ΟΑΚΑ «πάγωσε», καθώς ο Αργεντινός, ένας από τους καλύτερους παίκτες του «τριφυλλιού» τη τρέχουσα σεζόν, τραυματίστηκε σε μία προσπάθειά του μέσα στην περιοχή και έπεσε στο χορτάρι σφαδάζοντας. Απομακρύνθηκε με φορεία μέσα σε λιγμούς.

«Δυστυχώς οι αρχικοί μας φόβοι όσον αφορά τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο επιβεβαιώθηκαν. Η μαγνητική τομογραφία που πραγματοποίησε σήμερα ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έδειξε ότι έχει υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, συνεπώς θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν», ανέφερε ο Παναθηναϊκός στην ενημέρωση που έδωσε για τον Αντίνο.

Δείτε τον τραυματισμό