Το Αρεταίειο αποκτά ιδιωτικό 5G δίκτυο για τις ανάγκες των χειρουργείων και της εκπαίδευσης

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA (Standalone) εγκαταστάθηκε στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για την υποστήριξη κρίσιμων νοσοκομειακών λειτουργιών. Το δίκτυο αναπτύχθηκε από την COSMOTE TELEKOM στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL, με πλήρη τίτλο «Σχεδιασμός Χειρουργικών Επεμβάσεων με Ολογράμματα και Εκπαιδευτική Ροή μέσω 5G για το Αρεταίειο Νοσοκομείο ΕΚΠΑ».

Η νέα υποδομή καλύπτει τις ανάγκες των χειρουργείων, του Εκπαιδευτικού Κέντρου και των τμημάτων Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο ιδιωτικό δίκτυο, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες, όπως ιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευόμενοι, καθώς και ειδικά διαμορφωμένες συσκευές που διαθέτουν κατάλληλες κάρτες SIM.

Από τον σχεδιασμό επεμβάσεων έως την τηλεϊατρική

Η νέα υποδομή επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να αξιοποιούν τρισδιάστατες απεικονίσεις για τον σχεδιασμό χειρουργικών επεμβάσεων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε πραγματικό χρόνο προς απομακρυσμένες περιοχές.

Για την υποστήριξη αυτών των εφαρμογών εγκαταστάθηκε δικτυακή υποδομή υπερυψηλών ταχυτήτων, η οποία διασυνδέεται με cloud εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, καθώς και ειδική πλατφόρμα επίβλεψης των εφαρμογών. Το ιδιωτικό δίκτυο προσφέρει υψηλές ταχύτητες, μεγάλη χωρητικότητα, πολύ χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία, χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία κρίσιμων νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Στις δυνατότητες του έργου περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR και VR). Μέσω αυτών, οι ιατροί μπορούν να αποκτούν πιο ολοκληρωμένη εικόνα των περιστατικών, να προετοιμάζουν καλύτερα σύνθετες επεμβάσεις και να υποστηρίζουν τη λήψη κλινικών αποφάσεων με τη βοήθεια τρισδιάστατων απεικονίσεων.

Σε παρουσίαση του συστήματος στο Αρεταίειο Νοσοκομείο αναφέρθηκαν τα παρακάτω:



Τα ιδιωτικά δίκτυα 5G, είναι δίκτυα περιορισμένης, ελεγχόμενης κάλυψης, στα οποία τόσο ο πυρήνας του δικτύου (5G Core) όσο και το ραδιοδίκτυο βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μικρό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αφιερωμένο αποκλειστικά στις ανάγκες του οργανισμού.

Η COSMOTE TELEKOM εγκατέστησε το δίκτυο 5G σε επιλεγμένους χώρους του νοσοκομείου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εφαρμογές που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Η κάλυψη περιλαμβάνει τα χειρουργεία, τους θαλάμους, το αμφιθέατρο και άλλους χώρους. Στόχος ήταν να επιτευχθεί πολύ χαμηλή καθυστέρηση (latency), υψηλή ευελιξία, ασφάλεια και μεγάλες ταχύτητες. Η ασφάλεια αποτελεί βασικό πλεονέκτημα ενός ιδιωτικού δικτύου, καθώς τα δεδομένα παραμένουν κυρίως εντός των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. Παράλληλα, το δίκτυο υποστηρίζει τα σενάρια χρήσης που παρουσιάστηκαν νωρίτερα, όπως η τρισδιάστατη ολογραφική απεικόνιση (3D holographic visualization) και οι υπόλοιπες εφαρμογές.

Η αρχιτεκτονική του δικτύου βασίζεται στην πλατφόρμα Ericsson 5G, η οποία υποστηρίζει το ραδιοδίκτυο μέσω του συστήματος Radio Dot. Τα Radio Dots είναι τα μικρά σημεία εκπομπής, τα «κεραιάκια», τα οποία παρέχουν την κάλυψη 5G.

Παράλληλα, έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός του 5G Core, δηλαδή οι διακομιστές (servers) στους οποίους συνδέεται το ραδιοδίκτυο. Στο δίκτυο συνδέονται οι συσκευές των χρηστών, όπως γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR), έξυπνα ρολόγια και άλλες έξυπνες συσκευές, οι οποίες επικοινωνούν ασύρματα και δρομολογούνται προς τις cloud εφαρμογές όπου εκτελούνται οι σχετικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για ένα πλήρως απομονωμένο δίκτυο 4G και 5G, το οποίο έχει σχεδιαστεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάθε ιδιωτικό δίκτυο διαθέτει το δικό του μοναδικό αναγνωριστικό (ID). Αντίστοιχα, και το συγκεκριμένο δίκτυο έχει το δικό του μοναδικό αναγνωριστικό.

Όπως αναφέρθηκε, τόσο το 5G Core όσο και το ραδιοδίκτυο βρίσκονται εντός του νοσοκομείου, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Data Room.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το δίκτυο λειτουργεί ανεξάρτητα από τα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Δεν απαιτείται η συμμετοχή τους για διαδικασίες όπως η ταυτοποίηση χρηστών (authentication), η κινητικότητα (mobility) ή οι φωνητικές κλήσεις.

Επίσης, σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ο χρήστης ταυτοποιείται μέσω της κάρτας SIM. Στην προκειμένη περίπτωση, οι SIM δημιουργούνται και διαχειρίζονται τοπικά, μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα κατά τον σχεδιασμό ήταν η σωστή αξιοποίηση του φάσματος συχνοτήτων που διαθέτει η COSMOTE TELEKOM, ώστε να μην προκαλείται καμία παρεμβολή στο δημόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στους χρήστες του ιδιωτικού δικτύου όσο και στους χρήστες που βρίσκονται εκτός του νοσοκομείου.

Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η χρήση φάσματος 50 MHz στη ζώνη των 3,5 GHz για το 5G και επιπλέον φάσματος για την υποστήριξη των υπηρεσιών 4G.

Στην περίπτωση του Αρεταίειου οι χώροι στους οποίους παρέχεται κάλυψη από το ιδιωτικό δίκτυο 5G είναι το Τζιβανοπούλειο, οι θάλαμοι, το αμφιθέατρo, συγκεκριμένα χειρουργεία, ο χώρος του PET/CT και οι χώροι του πειραματικού εργαστηρίου.

Όλοι αυτοί οι χώροι διαθέτουν ραδιοκάλυψη και συνδέονται, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών που αναπτύχθηκε στο νοσοκομείο, με το κεντρικό Data Room.

Συνήθως, τα ιδιωτικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνουν μόνο το Mobile Private Network, το οποίο διασυνδέεται με το εταιρικό δίκτυο (Enterprise Network). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τόσο το Mobile Private Network όσο και το Enterprise Network υλοποιήθηκαν από την COSMOTE TELEKOM. Παράλληλα, υλοποιήθηκε σύνδεση πολύ υψηλής ταχύτητας προς το διαδίκτυο για την επικοινωνία με τις cloud εφαρμογές.

Παρόμοιες εγκαταστάσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε όλους τους χώρους που καλύπτονται από το έργο, όπως στο Τζιβανοπούλειο, στους διαδρόμους, στους θαλάμους, στα χειρουργεία και στους υπόλοιπους χώρους που παρουσιάστηκαν.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες μετρήσεις των επιδόσεων του δικτύου. Η χαμηλή καθυστέρηση αποτελεί κρίσιμο χαρακτηριστικό για εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Η μέση καθυστέρηση εντός του δικτύου του νοσοκομείου είναι μικρότερη από 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms), ενώ προς το διαδίκτυο κυμαίνεται μεταξύ 20 και 40 ms. Οι ταχύτητες μετάδοσης φτάνουν περίπου τα 400 Mbps.

Ένα ευρύτερο οικοσύστημα ψηφιακής υγείας

Το έργο 5G-SHEAL δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία του ιδιωτικού δικτύου 5G. Παράλληλα αναπτύσσεται ένα ευρύτερο οικοσύστημα ψηφιακής υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο συνδυάζει υπηρεσίες τηλεϊατρικής, ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και εργαλεία συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας.

Μέσω των ψηφιακών εφαρμογών, οι ιατροί αποκτούν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και απεικονιστικά δεδομένα ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ απομακρυσμένων ιατρικών ομάδων και συμβάλλοντας στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και του νερού, καθώς και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Με τη συνδρομή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, οι υπεύθυνοι λειτουργίας θα μπορούν να διαχειρίζονται και να βελτιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νοσοκομείου.

Το 5G-SHEAL υλοποιείται από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η WINGS ICT Solutions ως συντονιστής και πάροχος ψηφιακών εφαρμογών υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, η COSMOTE TELEKOM ως τεχνικός υπεύθυνος και πάροχος της υποδομής 5G, η εταιρεία ιατρικού λογισμικού apoQlar και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.