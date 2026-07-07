LIFE Καθαριότητα

Το αρωματικό φυτό που βοηθά να κρατήσετε τα μυρμήγκια μακριά από τη βεράντα σας

Το ευρωπαϊκό φλισκούνι μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό απωθητικό για τα μυρμήγκια, όμως συνοδεύεται από ιδιότητες που αξίζει να γνωρίζετε πριν το φυτέψετε.

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Αν κάθε καλοκαίρι βλέπετε τα μυρμήγκια να κατακλύζουν τη βεράντα ή το μπαλκόνι σας, υπάρχει ένα αρωματικό φυτό που πολλοί χρησιμοποιούν ως φυσικό αποτρεπτικό. Το έντονο άρωμά του είναι ευχάριστο για τους περισσότερους ανθρώπους, όμως φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για τα μυρμήγκια.

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό φλισκούνι (Mentha pulegium), ένα συγγενικό είδος της μέντας που ξεχωρίζει τόσο για το άρωμά του όσο και για τα μικρά μωβ άνθη του. Εκτός από τη διακοσμητική του αξία, αρκετοί το επιλέγουν ως μια φυσική λύση για να περιορίσουν την παρουσία εντόμων σε εξωτερικούς χώρους.

Ωστόσο, πριν αποφασίσετε να το τοποθετήσετε στη βεράντα ή στον κήπο σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο φυτό χρειάζεται προσοχή στη χρήση του, καθώς δεν θεωρείται τόσο αθώο όσο δείχνει.

Δείτε πώς δρα το φυτό, ποια είναι τα πλεονεκτήματά του και τι πρέπει να προσέξετε πριν το βάλετε στη βεράντα σας.

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LIFE Καθαριότητα

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