Το αρωματικό φυτό που βοηθά να κρατήσετε τα μυρμήγκια μακριά από τη βεράντα σας

Αν κάθε καλοκαίρι βλέπετε τα μυρμήγκια να κατακλύζουν τη βεράντα ή το μπαλκόνι σας, υπάρχει ένα αρωματικό φυτό που πολλοί χρησιμοποιούν ως φυσικό αποτρεπτικό. Το έντονο άρωμά του είναι ευχάριστο για τους περισσότερους ανθρώπους, όμως φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για τα μυρμήγκια.

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό φλισκούνι (Mentha pulegium), ένα συγγενικό είδος της μέντας που ξεχωρίζει τόσο για το άρωμά του όσο και για τα μικρά μωβ άνθη του. Εκτός από τη διακοσμητική του αξία, αρκετοί το επιλέγουν ως μια φυσική λύση για να περιορίσουν την παρουσία εντόμων σε εξωτερικούς χώρους.

Ωστόσο, πριν αποφασίσετε να το τοποθετήσετε στη βεράντα ή στον κήπο σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο φυτό χρειάζεται προσοχή στη χρήση του, καθώς δεν θεωρείται τόσο αθώο όσο δείχνει.

Δείτε πώς δρα το φυτό, ποια είναι τα πλεονεκτήματά του και τι πρέπει να προσέξετε πριν το βάλετε στη βεράντα σας.